Els Mossos denuncien tres veïns de Ripoll per difondre la mort d'un home en un foc

Els Mossos d´Esquadra han denunciat penalment tres persones a Ripoll per gravar i difondre un vídeo on apareix un ancià en un balcó d´un habitatge en flames instants abans de morir en l´incendi. Es tracta d´unes imatges que es van estendre a les xarxes socials pocs minuts després que tingués lloc un incendi mortal que va tenir lloc en un domicili del carrer Monestir de Ripoll el 20 de novembre.

Els agents dels Mossos de la Comissaria de Ripoll van interposar la demanda penal el 25 de novembre contra dues dones de 25 i 63 anys i un home de 64 anys, tots tres veïns de la població, com a presumptes responsables d´un delicte de descobriment i revelació de secrets. Els tres denunciats seran citats pròximament per declarar davant l´autoritat judicial competent de Ripoll.

La Unitat d´Investigació d´aquesta comissaria va determinar que aquestes imatges s´havien difós a través d´una aplicació mòbil, i s´havien estès ràpidament a les xarxes socials «amb el greu perjudici per a la família del difunt», tal com assenyala un comunicat de la policia catalana, que indica que es tracta d´unes imatges d´àmbit «estrictament privat» i amb un contingut «altament sensible».

La investigació va permetre identificar la dona que va enregistrar el vídeo i altres persones que els van difondre a xats massius, i així successivament, fins que se´n va fer una difusió «descontrolada i massiva entre més persones de la població de Ripoll i de Catalunya», subratlla el comunicat.

La policia recorda que enregistrar i difondre imatges de caràcter «especialment sensible i delicat» com les referides constitueix un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets que vulnera «de manera flagrant» la intimitat de la víctima perquè s´ha fet una difusió il·legítima d´imatges personals. A més, en aquest cas, els Mossos estimen un agreujant per la manera en què la víctima va perdre la vida.