La nova Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies del Trueta ja ha tractat més de 150 pacients

El Servei de Pneumologia de l'hospital Trueta de Girona va posar en marxa durant la primera onada de la pandèmia la nova Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies (UCRI). Des d'aleshores, aquesta nova àrea de monitoratge i tractament de pacients amb insuficiència respiratòria, tinguin o no covid-19, ja ha tractat més de 150 pacients. Tot i que ara, la majoria dels pacients que s'hi atenen tenen coronavirus, la unitat també està destinada a altres pacients, com els que pateixen malaltia obstructiva crònica, que necessiten suport amb ventilació no invasiva.

Aquests casos poden requerir força temps per a la retirada de la ventilació i l'UCRI permet que, mentrestant, enlloc de romandre a l'UCI puguin estar en aquest espai amb una teràpia adequada. L'espai compta amb quatre llits, ampliables fins a vuit, monitorats i amb control de vídeo centralitzat.

La unitat, a més, s'està convertint en un bon recurs per als usuaris que als seus domicilis requereixen un sistema de ventilació artificial no invasiva i que pateixen complicacions respiratòries. El Servei de Pneumologia del Trueta fa el seguiment a uns 650 pacients amb aquestes característiques, que quan es descompensen necessiten un tractament intensiu, que ara ofereix la nova unitat.

També pot evitar ingressos en UCI i això permet alleugerir la sobreocupació d'una unitat que habitualment, i més en temps de pandèmia, està molt sobrecarregada. Els pacients més greus es continuen tractant a les UCI però quan millores i se'ls retira la intubació o estan amb traqueotomia poden seguir la seva recuperació en aquestes unitat amb unes cures estrictes.