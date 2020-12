La segona onada de la pandèmia es desplaça ara a Alemanya i a l’est

Unes setmanes abans de Nadal i a l´espera de l´aprovació de la vacuna per l´Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès), alguns països europeus preparen nous plans de restriccions per intentar frenar la corba de la covid-19, mentre d´altres les comencen a relaxar. Pràcticament tota Europa està en zona de risc i supera la xifra de 150 casos diaris per cada 100.000 habitants. Si bé entre octubre i novembre Espanya, França, Bèlgica i República Txeca lideraven els rebrots, ara el repunt de casos s´ha desplaçat a l´est i Alemanya s´ha tornat a confinar parcialment. Mentre Espanya continua relaxant mesures per la millora de la situació, França té prevista una reobertura aquest dimarts, tot i que no ha aconseguit els objectius. La segona onada de la covid-19 està arribant en moments diferents al continent europeu. A l´octubre i novembre va impactar amb força a Bèlgica, República Txeca, Espanya i França, que van imposar fortes restriccions, mentre Alemanya, Itàlia i els països nòrdics i de l´est aguantaven l´embat del virus amb mesures més moderades.

Alemanya va imposar diumenge un confinament dràstic davant el repunt del coronavirus aquestes últimes setmanes. La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha decretat el tancament estricte de gairebé tota la vida pública partir del dimecres 16 i fins a almenys el 10 de gener. Durant aquest període, només podran obrir comerços essencials que inclouen botigues d´alimentació, supermercats, farmàcies i bancs; i quedarà suspesa l´activitat presencial de les escoles i les llars d´infants. També a Holanda el govern ha decidit un segon confinament que comportarà tancar totes les escoles i les botigues almenys cinc setmanes.

Als països nòrdics, Suècia ha registrat una important incidència, ja que multiplica gairebé per sis els contagis en comparació amb els altres països nòrdics. Mentre Noruega i Finlàndia registren dades del voltant de 100 casos diaris per cada 100.000 habitants els últims dies, Suècia en detecta gairebé 740 i Dinamarca també enfila als 520. A més, la taxa de morts és molt més alta a Suècia que a la resta de països nòrdics.