La batalla legal entre Eva Bussalleu i la UdG arriba al contenciós administratiu

El conflicte entre la professora i investigadora Eva Bussalleu i la Universitat de Girona continua avançant i aquest dimarts es va celebrar la vista del contenciós administratiu que ella mateixa havia interposat per les presumptes irregularitats en el concurs públic per atorgar la plaça que ocupava i que va perdre. Un contenciós que, d´altra banda, manté paralitzada l´altra via que Bussalleu havia obert per denunciar el que ell va entendre com un acomiadament il·legal. El judici s´havia de celebrar el passat 24 de novembre, però es va posposar, a petició de la universitat, a l´espera que es resolgués el contenciós.

El passat mes de març, l´exprofessora agregada interina del departament de biologia de la Universitat de Girona va denunciar discriminació masclista i assetjament laboral dins del seu grup de recerca de la UdG, a la qual havia estat vinculada des de l´any 2003. Tot i això, la via legal oberta per Bussalleu no entra en aquest presumpte assetjament i se centra en les irregularitats del concurs per quedar-se amb una plaça que Bussalleu va acabar perdent. La resolució es pot demorar uns mesos, cosa que, en principi, també deixaria sense avançar la via de la demanda per acomiadament.