L'empitjorament de les xifres a Catalunya posa fre a la desescalada

Els indicadors de covid-19 a Catalunya segueixen pujant i ahir a última hora la consellera de Salut, Alba Vergés, ja assegurava que hi haurà passos enrere en el pla de reobertura d'activitats. «Sembla que es manté l'Rt superior a 1 i això ens portarà a prendre decisions i a fer passos enrere sí o sí», va assegurar en roda de premsa. Tot i no concretar sobre quines mesures es prendran ni quan es prendran, sí que va remarcar que el pla «és molt clar». Hores abans ja havia manifestat en una intervenció al ple del Parlament el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que l'evolució de la pandèmia del coronavirus a la comunitat en els últims dies ha estat «extremadament preocupant».

A una setmana de la celebració de Nadal, Aragonès va fer una nova crida a ser responsables, i va recordar que enguany les festes nadalenques no podran ser celebrades com estàvem acostumats. «Si no complim amb les mesures, posem en perill els nostres. Si pensem que per fer trobades fora de la bombolla no passa res, posem en perill les persones més vulnerables», va alertar, afegint que després de tants mesos de pandèmia no es pot acceptar que «normalitzem la tragèdia».

En la mateixa línia, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, també va demanar a la ciutadania ser «curosos» i «seriosos» amb les seves decisions de cara als dies que venen. Va dir que aquest 2020 no es poden posar per davant els interessos «socials als personals», en una referència a les trobades de Nadal. «Ens agradaria estar tots junts en família, però no podrà ser», va insistir. Tanmateix, Sàmper va avalar la decisió de reobrir determinats centres comercials després d'haver-ne garantit la ventilació «òptima». Va assegurar que l'executiu català treballa per garantir el «binomi» entre salut i economia.

Endurir el pla de Nadal

El secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, va un pas més enllà, i va mostrar-se partidari d'endurir el pla de Nadal. Tot i això, en una entrevista ahir a Catalunya Ràdio, Argimon va explicar que el Govern està analitzant la situació. Tanmateix, afegeix que s'haurà de reduir la mobilitat i la interacció social, «com més aviat millor», ja que «està clar que si s'actua de manera ràpida, el pic de la pandèmia serà menys alt» i es perdran menys vides, va dir.

Pel que fa a les decisions que es prenen des del Govern, el secretari va reiterar que «si fóssim un país ric, segurament se n'haurien pres d'altres de més dràstiques», perquè es podria compensar econòmicament els treballadors i petits empresaris afectats. De moment, el Govern no ha pres noves mesures restrictives a Catalunya malgrat l'alerta de diversos experts, però és més que probable que es faci en les pròximes hores.

Seguint la mateixa línia que Argimon, el Ministeri de Sanitat ja va demanar ahir a les autonomies que apliquin mesures més restrictives per les festes. Així doncs, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, vol acordar amb els consellers de Salut l'enduriment de les restriccions per a la celebració de les festes nadalenques. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va obrir la porta ahir al matí a incrementar les restriccions. El Ministeri de Sanitat recorda que les mesures acordades el 2 de desembre «es van realitzar sobre la base d'una situació epidemiològica amb una tendència descendent», però que «en els últims dies s'ha observat un alentiment generalitzat en el descens de les taxes d'incidència que s'anava observant i, fins i tot, en alguns territoris, una lleugera tendència ascendent».

«Aquesta avaluació s'ha de dur a terme en l'àmbit de cada comunitat autònoma i territori, ja que la situació pot diferir entre ells», deia l'esborrany presentat ahir al Consell Interterritorial de Salut. L'anterior acord fixava el límit de les reunions en un màxim de 10 persones, allargar el toc de queda els dies 24 i 31 de desembre i prohibir moviments entre autonomies durant les festes amb l'excepció de la visita de familiars.

Pel que fa a aquesta petició, Vergés va recordar que Catalunya ja va dir en el seu dia que tenia el seu propi pla de Nadal. «Nosaltres analitzem les dades i si han de ser més restrictives seran més restrictives», va respondre.

Més de 2.000 infermeres

La consellera de Salut, Alba Vergés, va mostrar-se esperançada per la proximitat de la vacuna. La consellera va recordar que aquesta és «segura» gràcies a un esforç mundial i que no s'ha saltat «cap fase en l'elaboració de la vacuna».

Tanmateix, Alba Vergés, va celebrar que 2.500 infermeres s'hagin apuntat a la crida del Departament de Salut per cercar professionals que vulguin format part dels equips que vacunaran contra el virus a Catalunya. La consellera va garantir que les infermeres que participin de la vacunació rebran la «compensació adequada» per la tasca extra.