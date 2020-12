L'Estat ha contractat 40 persones per reforçar el SEPE a Girona

El Govern de l'Estat afirma que, arran de la situació generada per la covid-19, s'ha reforçat la plantilla del SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal) amb el nomenament de 40 funcionars interins a les comarques gironines, que ja han pres possessió del seu nou lloc de treball. A més, garanteix que, a través d'un concurs públic, s'oferiran diferents llocs de treball arreu de la província, a més de la incorporació de personal de nou ingrés derivades dels processos selectius de l'oferta de treball públic.

Així ho ha manifestat el govern a una pregunta de la diputada gironina de JxCat, Mariona Illamola. Illamola va recordar que la demarcació de Girona «pateix un elevat dèficit de funcionaris de l'Estat», ja que en els últims deu anys, la plantilla s'ha reduït un 27%, fet que, des del seu punt de vista, perjudica els drets dels ciutadans, ja que els funcionaris estan desbordats de feina.

Des del Ministeri de Treball i Economia reconeixen que tota la crisi derivada de la covid-19 ha suposat una gran càrrega de treball per als organismes que depenen de l'Estat, tant a Girona com en el conjunt d'Espanya. En el cas específic de les comarques gironines, a banda del reforç del SEPE, també està treballant per a reforçar el personal destinat a gestionar l'ingrés mínim vital. En aquest sentit, l'Estat diu que, en la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball, s'han creat 274 places a tot Espanya per tal de «desenvolupar adequadament la gestió i el tràmit d'aquesta prestació», cinc dels quals han estat adscrits a la Direcció Provincial de Girona. A més, el Govern espanyol assenyala que s'ha sol·licitat l'autorització de la contractació extraordinària de mil funcionaris interins, que suposarà l'assignació de quinze efectius més a la demarcació de Girona. En aquest sentit, assenyalen que, a hores d'ara, hi ha quatre funcionaris interins que ja s'han incorporat de manera efectiva, i que la resta es posaran a la feina en el menor temps possible.

D'altra banda, la resposta diu que la plantilla de la Seguretat Social a Girona és de 105 persones.