Un nou mètode de càlcul fa augmentar la velocitat de contagi fins a 1,45 o 1,50

El Departament de Salut treballa en un nou mètode de càlcul dels indicadors que situaria l´Rt, entre l´1,45 i l´1,50. Així ho va explicar el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, a Catalunya Ràdio, on va detallar que el mètode es basa en els tests d´antígens i no les PCRs i dona una foto més «actualitzada».

Això situaria els casos de la darrera setmana en 12.000. Davant d´això, va dir que «clarament s´haurà de reduir mobilitat i interacció social» i «com més aviat millor», i també va afirmar que s´està en fase d´expansió. Va explicar que el Govern està analitzant la situació però que no hi ha cap decisió presa. També es va mostrar partidari d´endurir el pla de Nadal i de sortides dels residents d´un «mínim de tres dies».

Les dades publicades per Salut ahir indiquen una Rt d´1,22 però aquesta és la situació que hi havia fa tres dies ja que es basa en les PCRs i els resultats d´aquestes poden tenir fins aquestes 72 hores de demora. Per tal d´obtenir una foto més actualitzada, Salut ha treballat en les darreres setmanes en un nou mètode de càlcul dels indicadors fent ús dels tests d´antígens, amb els que s´obtenen els resultats el mateix dia. El secretari de Salut Pública va dir que han comprovat que aquesta és una manera «robusta i fiable» de calcular els indicadors.

«No estem bé i m´atreviria a dir que anem malament», va ser l´anàlisi feta per Argimon. Va afegir que la situació és conseqüència d´haver incrementat la mobilitat i la interacció -va qualificar d´«impressionants» les imatges de Barcelona durant el pont de la Puríssima- però no creu que el pla de reobertura hagi estat un error tenint en compte les possibilitats econòmiques del país. «Si fóssim un país ric les decisions que prendríem serien diferents», va reiterar.

En una entrevista a eldiario.es va afirmar també que tot sembla indicar que s´està davant de la tercera onada i a Catalunya Ràdio va afegir que la corba d´aquesta tindria la mateixa durada que les anteriors –entre 3 i 4 setmanes de pujada i les mateixes de baixada- però amb un pic «menys alt» que l´anterior.

«Si fas una passa i veus que no va en la bona direcció has de fer un pas enrere i això és normal a la vida», va declarar. Tot i reconèixer que s´haurien de prendre mesures el més aviat millor, va afirmar que els tempos en l´administració a vegades són «complicats» i no es poden aplicar mesures d´un dia per l´altre.

Per últim, Argimon va assegurar que no li consta que existís una circular del Departament de Salut que durant la primera onada recomanés a les residències contenir-se a l´hora d´enviar malalts als hospitals, tal com va dir aquest dimarts l´epidemiòleg Oriol Mitjà. Argimon va demanar a Mitjà que si té alguna prova la porti a un jutjat. «Però que la porti i l´ensenyi», va etzibar com a resposta a l´acusació.