Un operari de carreteres mor atropellat per un cotxe a Siurana

Un home va morir atropellat ahir a la C-31 a Siurana per un vehicle que va fugir del lloc dels fets. El Servei Català de Trànsit va informar que l´accident viari va tenir lloc a les 12.22 hores del migdia, al punt quilomètric 376 que passa per la localitat alt-empordanesa i en direcció a l´Escala.

Per causes que encara s´estan investigant, un turisme va atropellar un operari que estava fent tasques a la via. A causa de l´accident, l´home va morir. El turisme va fugir del lloc de l´accident, però els Mossos van detenir hores després el seu conductor, un home de 89 anys de nacionalitat francesa.

Arran de la incidència, es van activar deu patrulles dels Mossos d´Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i una ambulància i l´helicòpter medicalitzat del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, ja són dos els vianants atropellats a les carreteres interurbanes de Girona aquest any. Fins al 30 de novembre han mort 16 persones en accidents viaris a la província, de les quals quatre són motoristes i una, un ciclista.

A les carreteres interurbanes de Catalunya la xifra s´eleva a 102 víctimes, una dada que per ara encara és provisional.