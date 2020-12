El retorn a les escoles serà l'11 de gener i no el 8, per «prudència» pels contagis

El Govern va confirmar ahir que el retorn a les escoles després de Nadal serà l´11 de gener i no el 8, com estava previst al calendari acadèmic, per prudència de possibles contagis a l´escola després de les trobades familiars durant les festes. A més, un cop tornin a començar les classes, el Departament de Salut iniciarà un cribratge massiu de professionals de l´educació. Des de l´11 fins al 29 de gener es preveu realitzar 170.000 proves PCR que seran voluntàries per professors, monitors de menjador, serveis d´atenció educativa especial, responsables d´extraescolars i qualsevol persona que treballi o entri en un centre educatiu.

«És una mesura preventiva que ha de facilitar que els hipotètics contagis durant les vacances de Nadal i fins al dia de Reis arribin a l´escola en la mínima expressió possible; que afecti de la manera més insignificant possible els grups estables de les escoles», va remarcar ahir el conseller d´Educació, Josep Bargalló. El conseller va indicar que aquesta decisió, que s´ha adoptat a petició de la comunitat educativa, seguint les recomanacions de la Comissió Europea i del Departament de Salut, comportarà «una reducció de riscos i menys confinaments» al gener.

El calendari escolar actual indicava que els alumnes de primària i secundària de Catalunya havien de tornar a les aules el 8 de gener, divendres, però amb aquesta decisió no ho hauran de fer fins al dia 11, la qual cosa suposarà cinc dies després de la celebració del Dia de Reis en què és habitual que les famílies tinguin contacte amb els menors per portar els regals, el que, segons Salut, incrementarà el risc de contagis.

Preguntat per si la data de tornada a l´escola es podria posposar encara més en el cas que les dades epidemiològiques fossin pitjors, Bargalló va afirmar que a ara «la decisió és aquesta, però tenim prou experiència per dir que, amb canvis de dades, canvis de decisions».

En aquest sentit, ha dit que si s´arribés al dia 11 de gener amb dades de la pandèmia que portessin el Govern central, la Generalitat i les institucions europees a decisions «més restrictives, aquestes afectarien l´escola». Això sí, el conseller ha deixat clar que «l´escola es mantindrà oberta sempre i, en el cas més restrictiu de tots, mantindrà els serveis essencials».

Bargalló també va mostrar-se orgullós del funcionament dels 100 primers dies del curs 2020-2021, ja que segons el conseller, només s´ha confinat al 0,61% dels col·legis (sobretot guarderies i escoles rurals amb un o dos grups bombolla), el 77,5% dels alumnes no s´ha saltat ni un sol dia de classe per culpa de la pandèmia i nou de cada 10 docents no han hagut de passar per un confinament.