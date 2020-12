El risc de rebrot a Girona torna a superar el pic de la primera onada

Els principals indicadors de contagi van tornar a experimentar ahir a Girona i arreu de Catalunya un fort augment, fet que podria precipitar l'inici de la tercera onada si la situació no millora.

A Girona, la pujada més forta va ser la del risc de rebrot, que en 24 hores va créixer 28 punts i va passar de 297 a 326. El paràmetre torna a superar el llindar de 300 punts i, des de l'inici d'aquesta setmana, que ha tornat a superar el pic de la primera onada, que va ser de 278 punts i es va registrar el 23 de març. La dada també és similar a la de principis d'octubre, pocs dies abans que es decretés l'inici de la segona onada. De moment, tots els indicadors apunten que la corba epidemiològica està en ple ascens i que ja s'estan notant els efectes del pont de la Puríssima i l'augment de la mobilitat. El risc de rebrot és el tercer més elevat de Catalunya, per darrere de la regió de l'Alt Pirineu i Aran, on està disparat per sobre dels 700 punts, i de la Catalunya central, amb una dada més moderada. A més, la xifra gironina està uns 80 punts per sobre de la mitjana catalana.

D'altra banda, la velocitat de propagació del contagi es va enfilar fins a 1,16 i el nombre de casos va augmentar gairebé un 10% i va superar el llindar de 300. La bona notícia d'ahir és que els hospitals encara no estan notant l'impacte d'aquesta alta incidència de casos, tot i així partim de xifres molt més elevades que a l'inici de la segona onada i és que a mitjans d'octubre hi havia la meitat d'ingressats i crítics en comparació amb l'actualitat. Respecte als pacients gironins, ahir van baixar fins a 209, catorze menys que el dia anterior, i els crítics es van mantenir en 42. Finalment, ahir es van sumar cinc noves víctimes pel virus.

D'altra banda, el cribratge intensiu a Ripoll va finalitzar amb 1.691 participants en dos dies, dels quals 25 van resultar positius. Finalment, la Bisbal també va tancar el cribratge intensiu amb la participació de 1.714 veïns en tres dies i amb dos positius.

Finalment, la velocitat de propagació del coronavirus va seguir a l'alça a Catalunya, amb una Rt d'1,22 (dimarts era d'1,11), i la xifra de morts no deixa de créixer, amb 62 notificats en un dia, 23 més que el dia anterior, la qual cosa eleva el total des de l'inici de la pandèmia a 16.494 persones.

El risc de rebrot també va pujar fins als 245 punts des dels 219 de dimarts, mentre la pressió als hospitals va disminuir però molt poc. Ahir hi havia 1.476 ingressats i 345 estan a les UCIs.

