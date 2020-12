Talen la magnòlia de 1881 que hi havia a la Generalitat

Una de les vuit magnòlies històriques plantades del pati de les Magnòlies de la seu de la Generalitat a Girona ja no hi és. Ahir al matí un grup d´operaris la va talar. L´arbre es va plantar, molt possiblement, l´any 1881 aprofitant la pavimentació del pati de l´antic hospital Santa Caterina amb un enllosat de pedra, en una intervenció finançada pels germans Porcalla, segons explica la inscripció lapidària que hi ha al mateix pati.

Fa molts anys, al pati, hi havia catorze magnòlies. Les que estaven més als extrems es van haver de retirar i ja no s´en van col·locar més de noves. Des d´aleshores, el pati havia estat presidit pels vuit exemplars espectaculars, ara amb quasi un segle i mig de vida.

Ara mateix hi ha set magnòlies però la Generalitat ha anunciat que plantarà una nova magnòlia, de la mateixa tipologia, en el mateix indret ja que forma part d´un edifici monumental catalogat com a històric i les administracions tenen l´obligació de tenir cura i de «mantenir, restaurar i reposar» els elements que el componen. L´edifici de la Generalitat està declarat com a Bé Cultural d´Interès Nacional (BCIN) en la categoria de «monument històric».

Tot plegat ha comportat un saeguit de requisits per poder tirar endavant l´operació. Primer es van fer consultes per intentar salvar l´arbre i visites sobre el terreny amb el responsable de Parcs i Jardins de l´Ajuntament, un tècnic del Departament d´Agricultura i un expert en recuperació d´arbres singulars de l´Associació de Viveristes. Un cop es va determinar que havia mort, per procedir a extreure-la i a plantar-ne una altra, ha calgut sol·licitar el permís municipal d´obres i l´autorització de la Comissió de Patrimoni de Cultura, així com demanar autorització per la intervenció arqueològica i contractar els serveis d´una arqueòloga per fer el seguiment de les obres. El paviment original afectat s´haurà de treure peça a peça i numerar cada pedra per un cop plantat l´arbre, recol·locar-ho tot. També l´escocell.