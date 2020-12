Vuit joves tutelats i extutelats participen en un programa de treball i formació a cinc ajuntaments de la Garrotxa. El juliol passat, la Generalitat, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), va obrir el termini per sol·licitar la participació en aquest projecte, que vol facilitar experiències professionals a joves en situació de vulnerabilitat per millorar la transició al mercat de treball ordinari. Es tracta d'experiències professionals amb una durada de 12 mesos i, com en altres línies del Programes de Treball i Formació en les que ja participen altres ajuntaments de la comarca i que coordina el Consell Comarcal de la Garrotxa, van acompanyades de formació relacionada amb les habilitats professionals a desenvolupar.

Aquesta línia per a joves tutelats i extutelats està cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu. La necessitat d'aquest sector de la població de poder accedir al mercat laboral és crucial, ja que el procés administratiu de tutela d'aquestes persones joves suposa que en fer la majoria d'edat, s'extingeixen de forma immediata les mesures de protecció, amb el desemparament i l'exclusió social que pot comportar si no es fa un bon acompanyament.

A més, aquesta realitat, que afecta a totes les persones joves tutelades per l'administració, en els últims dos anys s'ha vist incrementada i en situació d'emergència, a conseqüència de l'arribada a Catalunya de persones joves menors estrangeres sense referents familiars. El fet de complir la majoria d'edat comporta una sèrie canvis i l'emancipació, sense el suport institucional, en moltes ocasions esdevé extremadament complicada.

En conseqüència, aquesta convocatòria va destinada només per a joves entre 17 i 21 anys que tinguin la condició de tutelat o extutelats per l'administració de la Generalitat de Catalunya. A més, per assegurar que l'experiència professional forma part dels seus itineraris formatius, en un entorn productiu protegit, aquesta línia, aquesta convocatòria té com a entitats beneficiàries les administracions

locals de Catalunya o els seus organismes autònoms, les entitats sense ànim de lucre i les empreses d'inserció.

Les persones destinatàries han de complir uns requisits específics com estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) de manera prèvia a la data d'inici de la relació laboral, acreditar la situació de tutela o d'extutela i disposar d'un pla de treball individual en el cas dels joves derivats des de l'àrea de suport al jove tutelat o extuteat.

Les accions subvencionables, d'acord amb la convocatòria, són la d'experiència laboral i de foment de la contractació (totes les contractacions tindran una durada de 12 mesos a jornada completa i hauran d'incloure una acció de formació) i les de formació necessàries per un bon desenvolupament professional i d'acord amb la capacitació necessària per l'exercici de les tasques i funcions requerides a nivell laboral.

Els ajuntaments de Castellfollit de la Roca, Tortellà, la Vall d'en Bas, Sant Feliu de

Pallerols i Santa Pau van sol·licitar la participació en aquest projecte per oferir una oportunitat professional i formació als joves inscrits al programa. Actualment, hi ha dos joves a Santa Pau, un a Castellfollit, dos a Sant Feliu de Pallerols, dos a la Vall d'en Bas i un a Tortellà.



L'experiència professional i la formació inclosa al programa permetrà als joves obtenir un certificat de professionalitat que els ajudarà a accedir al mercat laboral un cop finalitzin el programa. A la Garrotxa, els joves estan participant en accions per assolir, en concret, el Certificat de professionalitat neteja en espais oberts i instal·lacions industrials o el Certificat de professionalitat activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria.

El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa coordina les accions que es duen a terme amb els cinc ajuntaments de la Garrotxa participants, i després dels primers mesos, el balanç és "molt positiu" tant per als joves participants, que estan assolint els objectius establerts, com pels ajuntaments de la comarca.