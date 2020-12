Primer acte oficial a Girona Intensa activitat d'expresident

L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha iniciat les tasques d'antic mandatari amb una intensa activitat social. Precisament ahir celebrava el primer acte oficial, organitzat per la seva oficina: una conferència sobre la covid-19 a l'Auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona (més informació a la pàgina 4). Dilluns, Torra també va participar en l'acte que cada setmana organitza la plataforma Girona Vota a la plaça del Vi, on va fer una crida a «persistir» en la lluita per la independència. Aquell mateix dia, l'expresident va presentar oficialment l'oficina al delegat de la Generalitat a Girona, Pere Vila.