Argimon:«Durant tot el 2021 estarem en situació de no normalitat»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va demanar ahir en un acte a Girona molta responsabilitat a la ciutadania de cara a la celebració de les festes de Nadal i va recordar que, malgrat l'arribada de la vacuna, «durant tot el 2021 estarem en una situació de no normalitat, o almenys no com la teníem l'any 2019». «Esperem que es vagi recuperant a mesura que avanci l'any, però difícilment serà durant els primers mesos», va advertir. És per això que va demanar a la ciutdania que tinguin «com menys interacció, millor» durant les festes de Nadal i buscar fórmules alternatives, com realitzar àpats i visites a l'aire lliure. El cap del servei de Malalties Infeccions de l'hospital Germans Trias, Bonaventura Clotet, es va sumar a la petició: «Aquest és un Nadal en què haurem de passar fred i portar mascareta», va afirmar.

Tant Argimon com Clotet van participar a través de videoconferència en la xerrada La pandèmia: què ha passat i què caldrà fer, que va ser el primer acte organitzat per l'oficina de l'expresident de la Generalitat Quim Torra a Girona. L'acte es va celebrar a l'Auditori Josep Irla de la Generalitat i també va comptar amb la presència del president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, i la presidenta del Col·legi d'Infemeria, Alicia Rey.

Malgrat mostrar-se moderadament optimistes de cara al futur de la pandèmia, sobretot gràcies als esforços realitzats en la investigació i amb la propera arribada de les vacunes, tant Argimon com Clotet van deixar clar que la covid-19 encara està lluny d'haver estat superada i van advertir dels perills d'una tercera onada. «Davant d'una tercera onada, la situació serà molt i molt complicada, perquè els professionals de la salut porten ja molta fatiga i estrès emocional», va advertir Argimon, que va demnar a la ciutadania «responsabilitat individual» en l'ús de la mascareta.

Clotet, mentrestant, va demanar a la gent que no es confiï massa amb els tests ràpids, ja que, per ser útils, aquests han d'estar homologats i saber-se utilitzar correctament. «Si això no és així, fa por que algú, utilitzant un test que no sap fer servir o interpretar, acabi traient unes conclusions errònies i posant-se en risc», va advertir. El metge i investigador també va demanar als polítics que tractin el personal sanitari «amb molta cura», i que no se'l pot menystenir «a nivell de salari ni de places». També va demanar recursos per a la investigació.

Finalment, Torra va fer una crida a prendre les mesures necessàries per aturar la pandèmia «de forma immediata» i va demanar a tots els partits que «pressionin» l'Estat perquè compensi els sectors afectats. En aquest sentit, Torra va assenyalar el dèficit fiscal com un dels elements pels quals Catalunya no pot donar les ajudes que necessiten els negocis que tanquen per les restriccions que aplica el Govern.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus