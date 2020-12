El 'Bike Park' de Ripoll es farà a una finca de 160 hectàrees

Els promotors del 'Bike Park' de Ripoll han escollit una finca de la muntanya del Puig de la Devesa de Ripoll per posar en marxa aquesta instal·lació esportiva oberta durant tot l'any. Situada molt a prop de Campdevànol, la finca fa 160 hectàrees i inclourà corriols de diferents nivells, un telecadira per pujar les bicicletes de més d'1 km per superar uns 360 metres de desnivell i unes baixades de fins a 25 minuts de baixada. També es crearan pistes verdes amb corriols de nivells més accessibles per ocostar l'esport a tothom i d'altres de més alt nivell. HI haurà unes escola per a la bici de competició i un altre espai per a les famílies. Nomes hi haurà un edifici que inclourà serveis de restaurant o lloguer de material.

Confien atraure un important públic internacional, aprofitant que l'hivern és suau a Catalunya i que podran estar oberts tot l'any. "Hi ha un mercat molt gran de turisme europeu", remarca un dels seus promotors i soci d'Elevated Mountain Bike Park, Xavier Serret, que subratlla que permetrà diversificar i impulsar l'economia del Ripollès.

Explica que, després d'estudiar molts emplaçaments, han escollit aquesta zona per ser el "lloc més adient" per aquesta activitat, per les muntanyes del voltant i per estar ben comunicada amb una estació de tren a prop com és Camdpdevànol. De fet, els terrenys estan a 1,5 km d'aquesta localitat. Serret també remarca la bona sintonia que hi ha hagut amb les administracions i diferents entitats, com ara la Federació Catalana de Ciclisme.

En referència a les reticències d'alguns grups ecologistes per la presència d'un telecadira, assegura que s'han previst mesures correctores i que aquest tipus d'instal·lacions tenen menys impacte que d'altres com una pista forestal o una torre elèctrica. Si bé caldrà tallar arbres també afirma que en replantaran. La idea és que la finca, actualment dedicada a explotació forestal, es converteixi en un bosc i replantar més arbres en zones de camp.També estudien la possibilitat de tenir bestiar per afavorir la biodiversitat i tenir el sotabosc net.

La Generalitat i l'Ajuntament de Ripoll fa més d'un any que van rebre la sol·licitud del projecte i ara s'està pendent de la tramitació dels permisos i del pla especial que s'haurà d'aprovar. "No hi ha massa obres a fer, els corriols són bastant estrets i no caldrà grans canvis al terreny", assegura. L'amplada mitja dels corriols són uns 2 m i s'aprofitaran els elements naturals del bosc per crear els obstacles del trajecte. També tenen pensat concentrar els serveis en un sol edifici on hi haurà restaurant i lloguer de material. I l'energia que utilitzaran serà 100% verda.

El confinament disparà l'interès per la bici

La pandèmia i el confinament han disparat l'interès i la pràctica de la bici fins al punt que s'han esgotat estocs i material a tot el món. Un fet, que segons Serret, haurà "reforçat el potencial d'aquest projecte de Bike Park'. També creuen que serà una manera de fomentar la mobilitat sostenible i que hi hagi més usuaris que es desplacin en bici en el seu dia a dia.

Al llarg del 2021 confien avançar en la tramitació però no tenen fixada encara cap possible data d'obertura.