Blanes i Malgrat impulsen la declaració de la Reserva Natural al Delta del Tordera

Els ajuntaments de Blanes i Malgrat de Mar han fet un important pas endavant per aconseguir que es declari Reserva Natural el Delta de la Tordera. Els dos consistoris han avalat un conveni de col·laboració que té com a principal fita desenvolupar les actuacions tècniques i administratives que avalin poder obtenir aquesta figura protectora.

La contractació dels estudis necessaris per a la delimitació exacta de l'espai en qüestió, els criteris i les normes de protecció bàsics i altres aspectes tècnics, l'assumirà l'Ajuntament de Malgrat, si bé les despeses les afrontaran els dos consistoris al 50%. El conveni també inclou el compromís dels dos ajuntaments d'efectuar les tramitacions necessàries a escala municipal per a la sol·licitud de declaració de reserva natural parcial amb la màxima celeritat possible. S'ha establert que en el termini d'un mes, cada ajuntament adoptarà les resolucions necessàries per a fer el tràmit.