Deu positius per un brot en una vetlla del tanatori de Sant Hilari

Un brot de coronavirus originat en una vetlla i enterrament del tanatori de Sant Hilari Sacalm ha causat deu positius. Segons ha pogut saber aquest diari, arran del primer cas positiu, Salut va fer proves a la resta d'assistents i van sorgir la resta de contagis. Des que es va detectar el brot, des del Servei de Vigilància Epidemiòlogica s'han identificat els contactes estrets i se n'està fent un seguiment. Tots els casos tenen símptomes lleus.

L'alcalde del municipi, Joan Ramon Veciana, va explicar que lamenta la situació i va fer una crida als hilariencs perquè «extremin les precaucions en tots els casos possibles, sense excepció, sobretot ara que s'acosten les festes de Nadal i per evitar la tercera onada». Veciana també va detallar que en els darrers dies el municipi ha experimentat un augment de casos destacat, degut en gran part al brot de l'enterrament i la detecció de casos entre els propietaris d'un establiment, que va haver de tancar i es van aïllar preventivament alguns clients, però ara ja ha reobert de nou. Veciana va remarcar que, des de l'Ajuntament, es fan controls rutinaris a tots els establiments de Sant Hilari per garantir que es compleixen les mesures pertinents tot i que va reconèixer que si hi ha més interacció social «augmenta el risc de contagi».

D'altra banda, els principals indicadors de la pandèmia segueixen a l'alça. Ahir el risc de rebrot va tornar a experimentar una pujada brusca de 36 punts i ja se situa en un valor de 362. La velocitat de propagació del contagi va créixer fins a 1,26, dada que significa que el virus està descontrolat ja que cada cent infectats en contagia uns 126 de mitjana, segons l'estadística d'experts de Salut. Seguidament, el nombre de casos també va continuar a l'alça i ahir se'n van notificar un 12,54% més que el dia anterior i es mantenen per sobre del llindar de 300. Respecte als pacients gironins, després de dies de descensos, ahir van experimentar un repunt de tres ingressos. Finalment, hi havia 46 pacients crítics i es van produir quatre defuncions.

A Catalunya, segons analitza ACN, la velocitat de propagació, l'Rt, va seguir pujant i va passar de l'1,22 notificat dimecres a l'1,34 d'ahir. El risc de rebrot també va seguir creixent, ho va fer 29 punts, fins als 274, i la incidència a 14 dies es va elevar de 215,01 a 218,97, segons les últimes dades del Departament de Salut. Es van declarar 2.146 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 333.139 des de l'inici de la pandèmia. El 4,74% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. Es va informar de 30 noves morts i el total és de 16.524. Ahir hi havia 1.532 pacients ingressats als hospitals amb coronavirus, 56 més que en l'anterior balanç, i 345 persones a l'UCI, les mateixes que el dia anterior.

Finalment, Salut va anunciar ahir que dimarts i dimecres farà un cribratge intensiu a Vilafant per tallar les cadenes de transmissió del virus. Es farà al centre cívic les Mèlies. S'ha impulsat per l'alta incidència de coronavirus que hi ha al municipi, on en la darrera setmana s'han detectat nou casos nous. A més, el risc de rebrot se situa en un valor de 280,45 punts.