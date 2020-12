La Fundació Ser.gi engega una nova campanya de captació de fons

La Fundació SER.GI ha engegat una campanya de captació de fons destinada a donar suport a les famílies que han perdut la feina o han reduït molt els ingressos a causa de la covid i no poden assumir les despeses bàsiques d'habitatge o subministraments. Segons informen en un comunicat, la crisi sanitària ha provocat un «degoteig incessant de persones i famílies en situació d'exclusió residencial que son expulsades del mercat immobiliari». La fundació alerta que aquesta exclusió no se cenyeix només a persones que han estat desnonades, sinó també a famílies que finalitzen contracte i no poden assumir l'augment de renda que demana la propietat (els anomenats» desnonaments invisibles»).

«S'ha incrementat el nombre de famílies que no poden fer front adequadament al pagament dels seus préstecs hipotecaris o dels seus lloguers», adverteix la Fundació SER.GI.