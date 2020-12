La Generalitat recula i no anunciarà les noves mesures fins aquest matí

Tot apunta a un enduriment de les mesures aplicades a Catalunya en els propers dies degut a l'empitjorament de dades del coronavirus, però com i quines seran aquestes restriccions encara és un misteri. En un principi, Pere Aragonès, ja havia apuntat que les noves mesures es comunicarien entre dijous i divendres al matí, però s'havia confirmat la intenció de fer-ho ja ahir al vespre. Finalment, després d'ajornar la roda de premsa un parell de cops, el Govern va posposar l'anunci a aquest matí. El Procicat estaria estudiant un enduriment de les restriccions que no provoqués tancar locals ni canviar de fase. Arguments que confronten sanitaris i propietaris de bars i restaurants, que asseguren que «no podrien suportar un nou tancament» i proposen seguir amb les mesures actuals però vigilar i multar les normes del pla de reobertura.

Tanmateix, aquest cap de setmana, justament, estava previst que el confinament deixés de ser municipal i passés a ser comarcal, mesura que segueix en vigor almenys aquest divendres, ja que el DOGC no ha publicat abans de les sis del matí cap rectificació que digués el contrari.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ja va avisar ahir al matí que les noves mesures seran «impopulars», i va demanar que ningú s'ho prengués com «un càstig», ja que són a les portes de les celebracions de Nadal. L'epidèmia, recordava Vergés, «va de mobilitat i d'interacció social i és basant-se en això que ens haurem d'anar movent». La consellera també va insistir que, independentment de les mesures que s'acabin aprovant, cal reduir al màxim les interaccions socials fora de la bombolla de convivència per evitar situacions de «risc», tant si és Nadal com si no.

La consellera recorda que aquesta és una «epidèmia no volguda per ningú» i assegura que les mesures que pren el Govern no van dirigides «contra ningú», en al·lusió a les possibles conseqüències que podrien tenir les noves mesures sobre el sector de la restauració, un dels més castigats per la càrrega social que l'acompanya. En aquest sentit, el vicepresident, Pere Aragonès, demana a la ciutadania «més responsabilitat individual i col·lectiva que mai». Pel que fa a la restauració, Aragonès demana als clients que actuïn amb responsabilitat i extremin les precaucions. En aquest sentit, ha fet una crida a no posar en un compromís els treballadors de la restauració i ha avisat que «si hi ha d'haver sancions, hi haurà sancions».