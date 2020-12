Informe desfavorable per a la candidatura de la Costa Brava com a reserva de la biosfera

La candidatura de la Costa Brava per ser Reserva de la Biosfera ha rebut un informe desfavorable del Consell Científic del comitè espanyol del programa. Davant d'això, des de SOS Costa Brava demanen a la Diputació de Girona que retiri la candidatura, ja que consideren que no és una demanda del territori i que, entre les observacions fetes, hi ha «qüestions estructurals insalvables», com una excessiva urbanització. En canvi, el cap de Medi Ambient de la Diputació, Marc Marí, assenyala que no és sorprenent que un projecte d'aquestes característiques rebi un primer informe desfavorable, però que no és definitiu i que seguiran treballant per revertir la situació.

L'informe assenyala que la Costa Brava compta amb «zones de transició intensament poblades i amb tendències difícilment reversibles en relació amb el seu model de desenvolupament». A més, considera que el Pla d'Acció «no té la concreció que hauria de tenir per respondre als reptes que planteja el desenvolupament sostenible d'un territori tan complex». D'altra banda, l'informe també valora negativament la manca de suport d'agents d'amiinstracions competents del territori, així com la poca estructura tècnica i de recursos per al desenvolupament de la reserva. Finalment, diu que tampoc es concreta prou la dimensió i el pressupost que necessitaria l'oficina que ha de gestionar el projecte.

SOS Costa Brava afirma que els arguments esgrimits pel Consell Científic coincideixen amb els que ha defensat l'entitat ecologista des de l'anunci de la candidatura. És per això que en demanen la retirada, en considerar que hi ha aspectes essencials de la figura de la reserva que «no es donen a la Costa Brava, ans al contrari, les tendències dominants van en direcció totalment oposada». Per a l'entitat ecologista, es tracta de qüestions com el model urbanístic, la falta de recursos per gestionar els espais naturals protegits del litoral gironí i la projecció de grans infraestructures com la C-32 o la variant de Torroella.

Des de la Diputació, tanmateix, apunten que no es tracta d'un informe definitiu i que, després d'haver-se posat en contacte amb el Consell Científic, estan disposats a seguir treballant per tal de millorar aquells aspectes que han rebut una valoració negativa. El responsable tècnic de Medi Ambient de l'ens, Marc Marí, explica que «hi ha feina per mesos», però que són problemes «solucionables».

En aquest sentit, Marí admet que l'estructura del territori «és la que és», però apunta que el que més es té en compte en una reserva de la biosfera no és el que s'ha construït fins ara, sinó el model de desenvolupament sostenible del territori. «Que la Costa Brava sigui un territori molt poblat no impedeix que es pugui obtenir la reserva, sinó que només ho complica», assenyala.