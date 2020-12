Salvador Anton situa en 2024 el retorn a l'activitat turística prepandèmia

Una situació turística semblant a l'anterior a la pandèmia podria no donar-se fins l'any 2024, si bé en algunes zones durant 2022 i 2023 ja hi haurà millores. Tot l'anterior, per descomptat, depenent de l'evolució de tot plegat. Aquesta és la previsió que va efectuar ahir Salvador Anton, catedràtic d'Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat Rovira i Virgili. Anton, que va ser el convidat de la Fundació Jordi Comas Matamala per parlar d'estratègies de futur per al sector turístic, va remarcar també que els tan esperats recursos europeus estan pensats per a solucions a mitjà i llarg termini, i que a curt termini han de ser les administracions espanyola i catalana les que han de treballar perquè els empresaris puguin superar els efectes de la pandèmia.

En un diàleg amb el periodista Josep Puigbó, Salvador Anton va reclamar així mateix una major regulació del territori i una supeditació de la resta d'àmbits al turisme.

Pel que fa a la regulació, el catedràtic va posar com a exemple totes les parts de Catalunya que a causa de la pandèmia s'han vist massificades i s'ha posat de manifest que no tenien prou aparcaments. «El territori s'ha de planificar, això és una assignatura pendent», va afirmar.

Tot seguit, va reclamar que el turisme «sigui un element de referència per a les indústries ´no turístiques'». «Les polítiques ambientals, de treball, urbanístiques, de mobilitat... totes han de tenir el turisme com a prioritat, perquè Catalunya és un país turístic i és la nostra principal indústria». Per Salvador Anton, totes les polítiques que es desenvolupen en la resta de sectors han de tenir sempre present el turisme.

Pel que fa al futur immediat de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, el catedràtic es va mostrar optimista, però va advertir que caldrà «força i treball».