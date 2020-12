Suspès un judici perquè l'acusat havia mort

La secció quarta de l'Audiència de Girona havia de celebrar ahir un judici contra un acusat de tenir diverses armes de guerra a casa seva, a l'Estartit, però la vista es va haver de suspendre uns minuts després de l'hora prevista perquè el tribunal va descobrir que l'home havia mort. Davant aquesta circumstància extraordinària, el tribunal va decretar l'extinció de la responsabilitat criminal per defunció i s'ha conclòs la vista.

«Davant la incompareixença de l'acusat la sala ha realitzat comprovacions mitjançant un telèfon de contacte amb el qual s'ha parlat amb una persona que ens ha comunicat que l'acusat ha mort», va comunicar el president del tribunal durant l'audiència pública. Així mateix, la sala va anunciar la suspensió del judici i va indicar que es faran les gestions oportunes per confirmar aquesta notícia i en cas que sigui així es procedirà a l'arxivament del cas per extinció de la responsabilitat criminal.

La Fiscalia l'acusava de tenir un arsenal de guerra a casa prohibit i li demanava 8 anys de presó.

Els fets que s'havien de jutjar corresponen a una causa oberta des de l'any 2013, i que no era la primera vegada que arribava al Palau de la Justícia. Segons l'escrit d'acusació provisional de la Fiscalia, l'home posseïa des d'una «data indeterminada, però en tot cas fins al dia 18 de març de 2019» diverses armes de guerra en ple coneixement del tipus d'arsenal que tenia, i sabent així mateix que «no estava autoritzat a tenir-les sota custòdia perquè estan prohibides».

A més, l'escrit matisa que també tenia constància del funcionament d'algunes de les armes.

La llista d'armament descrit per la Fiscalia inclou armes antigues utilitzades des dels anys 50 als 70. L'acusació assenyala que posseïa dues granades de mà model M62 i M69, dues espoletes i dos llançaflames, un dels quals té un model que es fabricava a l'antiga Txecoslovàquia durant la dècada dels anys 1970 i servia per disparar contra vehicles blindats, com ara tancs. L'altre llançaflames seria de fabricació nord-americana, en un model que s'utilitzava durant la guerra del Vietnam.

A més, la Fiscalia també li atribuïa la possessió d'un fusell automàtic en «bon estat de conservació», que contenia munició i estava llest per utilitzar.

Totes aquestes armes són considerades com a armes de guerra segons consta al Reglament d'Armes. Tal com indica la llei, tenen aquesta consideració les armes que tinguin un calibre igual o superior a 20 mil·límetres, així com armes de foc automàtiques i bombes d'aviació, mines, granades i totes les seves peces.

L'arsenal d'armes també inclouria diversos pots que contenien pólvora, segons la versió de l'acusació. En total es descriuen cinc pots que contenien 1 kg de pólvora.

També descriuen la presència de centenars de cartutxos de diversos calibres. En total, la Fiscalia assegura que posseïa 361 cartutxos per armes llargues i més de 650 per armes curtes, «tots ells en perfecte estat i en bon estat per ser utilitzades».

La Fiscalia l'acusava d'un delicte de dipòsit d'armes de guerra i un delicte de dipòsit de municions pels quals li demanaven vuit anys de presó. També es sol·licitava que se li prohibís el dret a tenir armes durant 11 anys.

Un cop es confirmi la defunció de l'acusat, el cas quedarà definitivament arxivat.