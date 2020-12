Els estats de la Unió Europea començaran a vacunar contra la covid-19 el 27, 28 i 29 de desembre, segons va informar ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. En la mateixa línia, el ministre de Sanitat alemany, Jens Spahn, que també té la presidència de torn de la UE, va assegurar que «a Alemanya i a la UE començaran, si l'aprovació arriba com està previst, el dia 27 de desembre».

La reunió de l'Agència Europea del Medicament (EMA) per avaluar la vacuna de Pfizer-BioNTech està prevista per al proper dilluns 21 de desembre, i la Comissió Europea diu que, si el regulador dona llum verda, podria donar-li el vist-i-plau definitiu en només dos dies. Per altra banda, l´EMA va anunciar ahir que avança al 6 de gener la decisió sobre la vacuna de Moderna. En un comunicat, el regulador de la Unió Europea va anunciar que el comitè d'experts es reunirà aquest dia en una trobada extraordinària per concloure la seva valoració, però manté de totes maneres la reunió del 12 de gener. Segons l'EMA, «en les darreres setmanes s'han fet bons progressos en l'avaluació» de la vacuna de Moderna.

El govern espanyol manté el secret absolut sobre el circuit pel que arribarà i es distribuirà la vacuna de Pfizer a partir del dia 21 de desembre en què previsiblement rebrà l'autorització de l'Agència Europea del Medicament, però creu que les Comunitats Autònomes disposaran ja de prou dosis per iniciar la campanya de vacunació el dia 27 de desembre.

Segons fonts del Ministeri, Pfizer es farà càrrec de fer arribar les dosis als punts designats a cada país. El govern espanyol es nega a identificar aquests punts per seguretat i davant la complexitat del procés.