Vilaplana carrega contra les administracions per no haver avançat «gairebé res» en el darrer mig any en el nou Trueta

El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, ha carregat contra les diferents administracions perquè, sis mesos després d'haver anunciat el nou Trueta, encara "no s'ha avançat gairebé res". Vilaplana recorda que el parc hospitalari també va acompanyat d'una àrea d'atenció primària al centre de Girona i ha demanat "no retardar més" aquest projecte "ni perdre més el temps", ja que es tracta d'un equipament "molt necessari". I és que Vilaplana assenyala que el Trueta actual no és suficient per donar resposta com a hospital de referència que és per a la regió sanitària de Girona. El president del col·legi també ha demanat invertir en el sistema de Salut que considera que està "molt deteriorat" des de fa temps.

Una crítica que Vilaplana va fer durant el primer acte organitzat per l'oficina de l'expresident de la Generalitat Quim Torra a Girona. Un acte presidit per Torra i que va comptar amb la presència del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, el doctor Bonaventura Clotet - tots dos per videoconferència - i la presidenta del Col·legi d'Infermeres de Girona, Alícia Rey. Tots cinc van repassar el que havia suposat la pandèmia i quines claus claia tenir en compte de cara al futur. En aquest sentit, Vilaplana va assenyalar les "grans dificultats" que es van patir als hospitals gironins a l'inici de la primera onada.

El president del Col·legi de Metges de Girona va assenyalar, tanmateix, que la segona havia estat més suau i donava per fet que la tercera encara ho serà més, pel coneixement que hi ha de la malaltia i les mesures que s'estan prenent. Ara bé, Vilaplana destaca que "el cansament" del personal sanitari, un punt en què va coincidir amb Argimon i amb Rey. De fet, la presidenta de les infermeres de Girona va posar l'accent en les condicions laborals i va reclamar també un un increment del personal.