Agents locals es formen en gestió emocional

Agents de la Policia Local d'Hostalric van realitzar ahir una formació sobre gestió emocional. En aquest sentit, la iniciativa ha estat proposada pel cap de la Policia Local, Joan Marmolejo, amb l'objectiu de promocionar i donar continuïtat aquest tipus de formacions i sensibilitzar els agents i cossos policials sobre la importància de les mateixes per tal de millorar el servei que es presta al conjunt de la ciutadania.

Des de fa un temps s'ha posat de manifest la importància de formar els cossos de policia en aquestes competències, ja que en el seu dia a dia, per poder desenvolupar algunes intervencions, cal que disposin de competències en l'àmbit de la intel·ligència emocional com les habilitats socials, l'empatia, la gestió de l'estrès, la comunicació assertiva i la mediació en conflictes, entre d'altres. Estudis realitzats en cossos de Policia Local han demostrat que la formació en competències emocionals ajuda al fet que els professionals del cos afrontin les situacions d'estrès de forma més efectiva.

Segons el cap, la pandèmia actual que estem vivint i la situació en la qual ens trobem, «han posat de manifest la importància de conèixer les nostres emocions i d'aprendre eines per poder gestionar-les i regular-les i d'aquesta manera cuidar-nos a nosaltres i a la resta». D'altra banda, segons assegura, també ajuda a l'estabilitat emocional, a la sociabilitat, el sentit del deure, la confiança, la preocupació en i per la resta, la responsabilitat i l'autoexigència en el treball. En conseqüència, tots aquests aspectes afavoreixen el benestar dels agents, tant en les seves relacions personals com en el desenvolupament de la seva activitat laboral.