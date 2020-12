Un brot en un altre geriàtric de Calonge afecta 49 usuaris

Un brot al geriàtric Sant Martí de Calonge afecta 49 de 54 residents, gairebé la totalitat, i dos d'ells estan ingressats a l'hospital de Palamós. Segons va avançar Ràdio Palamós i va confirmar aquest diari, es va declarar dimecres d'aquesta setmana després que el dia anterior es detectés un resident positiu. Immediatament es va activar el cribratge massiu de la residència juntament amb totes les mesures de prevenció i contenció del virus. Pel que fa als professionals del geriàtric, el brot afecta 14 treballadors, d'una plantilla de 34. Des que es va detectar el brot, es va procedir a sectoritzar la residència, aïllar els residents i es van posar en marxa totes les mesures per contenir-lo.

El cas se suma a un altre brot que ja va avançar aquest diari aquesta setmana a l'altra residència del municipi, que almenys afecta 29 dels 34 usuaris i una desena de treballadors. D'aquesta manera, en total hi ha uns 78 positius entre els 88 residents dels dos únics geriàtrics que hi ha al municipi.

D'altra banda, ahir Salut va confirmar un altre brot, en aquest cas al geriàtric Sant Salvador d'Horta de Santa Coloma de Farners -el cas el va avançar l'expresident Quim Torra via Twitter. En aquest cas, es va detectar el 15 de desembre quan una treballadora va presentar símptomes i va donar positiu a la prova diagnòstica. El mateix dia, es van fer testos ràpids a cinc residents que presentaven simptomatologia lleu i que també van donar positiu. Immediatament es van activar totes les mesures de prevenció i contenció del virus i es va dur a terme un cribratge massiu a tots els residents i treballadors. El conjunt dels resultats obtinguts han aflorat un total de 28 residents positius, dels 96 que hi ha, i 6 professionals, d'una plantilla de 72 treballadors. Des que es va detectar el brot, es va procedir a sectoritzar la residència, aïllar els residents i es van posar en marxa totes les mesures per contenir-lo. Fins al moment tots els afectats són asimptomàtics excepte quatre persones que presenten simptomatologia lleu. Un dels usuaris afectats es va derivar per prudència dijous al sociosanitari, atès el seu historial clínic, i ahir s'hi van traslladar els tres restants. Per tal de facilitar la sectorització de la residència i els correctes aïllaments, també es derivaran quatre usuaris a la residència Orpea. La resta dels residents continuen al geriàtric Sant Salvador d'Horta, amb les mesures d'aïllament, mèdiques establertes i sense símptomes fins ara. Des del Departament de Salut s'està fent un seguiment de la situació i de les mesures de control de tots els brots, juntament amb les direccions de les residències, amb la col·laboració dels Ajuntaments corresponents.

D'altra banda, l'hospital de Campdevànol va anunciar via Twitter que reprendrà la cirurgia major ambulatòria a partir de dilluns seguint amb la previsió d'anar incorporant de forma progressiva algunes de les activitats suspeses arran del brot de coronavirus. Tot i això, encara seguirà restringint els ingressos a malalts amb coronavirus i derivarà la resta de pacients amb altres patologies a l'hospital d'Olot i al Trueta de Girona. Segons les últimes dades, l'hospital té 22 pacients aguts ingressats per coronavirus -set més que fa una setmana- i deu pacients al sociosanitari -deu menys. També hi ha 29 professionals positius, una xifra que es manté igual a fa una setmana. D'altra banda, s'ha produït una nova defunció. A més, el canvi més brusc d'ingressats es va produir entre dijous i divendres, quan van augmentar en cinc pacients.

Respecte a la situació epidemiològica, els indicadors de contagi segueixen empitjorant tant a Girona com a la resta de Catalunya. A Girona, però, algunes dades estan per sobre de la mitjana catalana. D'una banda, el risc de rebrot va créixer 42 punts i va superar el llindar de 400. D'aquesta manera, la dada s'acosta al nivell de l'inici de la segona onada. Seguidament, la velocitat de propagació del virus va augmentar fins a 1,32 i els contagis, un 1,71%. La bona notícia és que els ingressats i crítics van tornar a baixar després de l'augment de dijous i, finalment, es van sumar set noves defuncions. Quatre d'aquestes han tingut lloc a centres sanitaris o sociosanitaris i la resta encara no s'ha classificat. D'altra banda, ahir va finalitzar el cribratge de dos dies a Banyoles amb 1.443 tests realitzats i la detecció de set casos.

Finalment, les dades de la pandèmia a Catalunya també segueixen empitjorant. La velocitat de propagació va passar d'1,34 a 1,41. El risc de rebrot també va créixer 28 punts fins als 302 i es van sumar vint noves morts.