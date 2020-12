La COVID-19 com a argument de defensa

La covid-19 s'ha introduït a tots els àmbits, inclòs especialment el judicial, que ha patit una aturada durant mesos que es notarà durant el pròxim any. Tant sigui per subratllar a interlocutòries i ?sentències les noves mesures d'accés als jutjats durant el confinament o per esgrimir la pandèmia com a argument de defensa, el virus ha estat present en almenys 463 sentències i autos de jutjats gironins, però majoritàriament s'han acumulat a l'Audiència provincial.

Segons recull el Centre de Documentació Judicial del Consell General del Poder Judicial, 454 resolucions pertanyen a l'Audiència de Girona, i set a Jutjats Socials.

Entre febrer i maig només el banc de dades recull 35 sentències, de les quals no n'hi ha cap entre febrer i març. La primera que apareix és un auto d'apel·lació de la secció quarta de l'Audiència de Girona que desestima la posada en llibertat d'un acusat en presó provisional des de l'1 de febrer de 2020. La mesura cautelar es va prendre per dos presumptes delictes de robatori amb força i intimidació amb instrument perillós i un delicte de furt. La part apel·lant va al·legar, entre altres motius, «la situació excepcional provocada pel virus covid-19 i el consegüent risc per la població reclusa». El magistrat replica a la interlocutòria que el Reglament Penitenciari estableix que tota la població reclusa té dret a tenir la mateixa atenció medico-sanitària que la resta de la població, i que per tant «l'excarceració del recurrent sobre la base del referit risc sanitari i el respecte al principi d'igualtat implicaria la posada en llibertat de tota la població reclusa en trobar-se en una idèntica situació».

En un sentit similar s'agafa la defensa d'un acusat en presó provisional des de 25 de març com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força a casa habitada per demanar que es revoqui la mesura cautelar. En un auto d'apel·lació de la secció quarta de l'Audiència, l'acusat esgrimeix que «l'estat d'alarma arran de la covid-19 i el tancament de les fronteres, juntament amb l'obligació de confinament de la població als seus domicilis eliminen el risc de fugida». La Sala, subratlla l'auto, «no comparteix aquest plantejament i menys en un supòsit com aquest», perquè considera que l'acusat «no acredita el més mínim arrelament», i sobre l'argument relacionat amb el virus, assegura que «l'Estat d'Alarma que estem vivint és una mesura absolutament temporal i per la mateixa naturalesa, quan acabi, de cap manera pot evitar el risc de fugida en els termes plantejats».

Hi ha resolucions on l'afectació de la pandèmia apareix com un dels arguments d'una de les parts, sobretot en temes de desnonaments. Un dels casos correspon a una apel·lació a l'Audiència de Girona contra un desnonament precari. La societat immobiliària va demandar els ocupants, i el denunciat va al·legar la seva situació de vulnerabilitat, risc d'exclusió social i dret a un habitatge digne. També va al·legar vulnerabilitat produïda a causa de les circumstàncies econòmiques derivades de la covid-19, tal com s'explica en el Reial Decret 11/2020 sobre suspensió de llançaments. El magistrat va desestimar totes les seves pretensions perquè el desnonament en qüestió s'ha dut a terme per l'extinció d'un contracte de lloguer.

Durant el primer trimestre de l'any es van emetre 5.266 sentències, un 20% menys que el primer trimestre de 2019. Duran el segon trimestre, coincidint amb els mesos durs de confinament, se'n van dictar només 2.508, un 61% menys que l'any passat.