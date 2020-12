Gairebé 50 casos per un brot a l'institut de Puigcerdà

Un brot a l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà afecta almenys 48 persones entre docents i alumnes i, com a conseqüència, hi ha 224 persones confinades, segons ha informat la Intersindical-CSC en un comunicat. L'institut compta amb un total de 760 alumnes. El sindicat també lamenta que la incidència de la COVID-19 va clarament en augment: els darrers quinze dies hi ha hagut el mateix nombre de contagis que des de l'1 de setembre fins a l'inici d'aquest mes de desembre. Segons informen, aquesta situació dificulta «extremadament» la tasca dels treballadors del centre i es va demanar a Educació que s'apliqués ensenyament telemàtic general fins dilluns, petició que s'ha denegat. Davant d'aquests fets, la Intersindical-CSC «rebutja la manca de transparència del Departament d'Educació», denuncia «la manca de dotacions econòmiques i de material de protecció pel conjunt de la comunitat educativa» i recorda el problema estructural que fa temps que pateix el centre educatiu. Finalment, demana que si la situació epidemiològica no millora, es facin classes telemàtiques a tot l'institut després de les vacances de Nadal.