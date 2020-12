El Govern restringeix la restauració però amplia la mobilitat

El Govern va anunciar ahir al matí les noves mesures restrictives a Catalunya que entraran en vigor a partir del dilluns. El major afectat és el sector de la restauració, que haurà de limitar l'horari d'obertura al públic als esmorzars i dinars, amb un horari restringit de dos quarts de vuit a dos quarts de deu del matí, de la una a dos quarts de quatre de la tarda. Per servir sopars, només podran oferir servei de recollida entre les set i les deu i a domicili fins a les onze de la nit. A més, es prohibeix l'obertura dels bars i restaurants dels centres comercials, una mesura que no s'havia aplicat fins ara i que pretén «reduir la interacció social», segons va dir la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Tampoc podran obrir els gimnasos dins dels centres comercials, i la resta hauran de mantenir un aforament del 30% i fer totes les activitats amb mascareta. Les activitats d'alta intensitat s'hauran de fer en espais exteriors o suspendre's.

En canvi, el Govern manté en sis el nombre de persones que es podran trobar i l'amplia fins a les deu els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener, amb un màxim de dues bombolles de convivència. Pel que fa a la mobilitat, quedarà restringida des d'aquest dilluns i fins a l'11 de gener a l'àmbit comarcal durant tota la setmana, amb l'excepció de si es treballa, es visiten familiars, es va a una segona residència o a un hotel. També es podrà sortir del perímetre de Catalunya per a trobades familiars.

Això sí, les entrades per a espectacles i esdeveniments culturals no permetran trencar la restricció a la mobilitat comarcal. Així va confirmar-ho ahir la Consellera de Cultura, Àngels Ponsa. «Un dels factors que es demana des de les autoritats sanitàries per controlar l'augment de dades és la reducció de la mobilitat, per tant, de moment no», va justificar. No obstant això, la consellera va insistir que la declaració de la Cultura com a bé essencial sí que ha permès en altres ocasions «fer cirurgia fina» en comptes de «mesures dràstiques», referint-se a l'allargament del toc de queda per a espectacles i espectadors i la flexibilitat amb els aforaments. Pel que fa al confinament nocturn, es manté entre les deu de la nit i les sis del matí, amb l'excepció de la nit de Nadal i Cap d'any, que s'allarga fins a la una de la matinada, i la nit de Reis, que es fixa a les onze.

Segons va detallar Budó, el dia 28 de desembre tenen previst fer una revisió de totes les mesures per si cal endurir-les o replantejar-les. Preguntada per si això podria canviar les excepcions previstes per a la resta de festes de Nadal, Budó va dir que no es pot descartar cap escenari.

El Govern reforçarà «el pla d'inspeccions» i els controls per garantir el compliment de les restriccions. Pere Aragonès va apel·lar ahir a la responsabilitat perquè «es pot enganyar la norma, però no el virus». Per això, Interior reforçarà els controls, «no tant amb voluntat sancionadora, sinó per donar sentit a la majoria que compleix amb les indicacions».