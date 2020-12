Invertiran 300.000 euros a reurbanitzar el port de Blanes

Ports de la Generalitat destinarà 300.000 euros a finals del 2021 per reurbanitzar la zona portuària de Blanes. El projecte preveu ampliar les voreres i enjardinar la zona que va des de l'entrada del port fins a l'aparcament i el vial que va fins al passeig marítim. Amb aquestes obres també es crearan vials de circulació nous i es modificaran els itineraris per a vianants amb l'objectiu d'integrar el port en el teixit urbà. També col·locaran mobiliari urbà al llarg de les noves voreres i una nova senyalització. Així ho va anunciar el director general de Ports, Joan Pere Gòmez, ahir, en una visita a les obres de reparació del dic. El Govern preveu tenir-lo enllestit a finals de febrer del 2021.

Durant la seva visita, Gòmez va detallar que les obres serviran per integrar el port a la zona urbana de Blanes. Per fer-ho, es crearan nous vials de circulació per a vehicles i també s'ampliaran les voreres des de l'entrada del port fins a l'aparcament i entre el vial del Port i el passeig marítim. A banda de l'ampliació de voreres, Ports també col·locarà mobiliari urbà i crearà unes zones enjardinades.

El temporal Gloria va provocar un esvoranc de 33 metres de longitud en el dic recer del port de Blanes. Des de Ports van aprovar un projecte de reparació d'urgència valorat en 2,4 milions d'euros, que finalitzarà el febrer de 2021.

Una vegada s'acabin les obres, es farà la pavimentació i urbanització de la zona i durant la primera quinzena de març es tancarà el projecte de forma definitiva. En concret, la reparació consisteix en la instal·lació de 20.000 tones d'escullera. A més, hi haurà 500 blocs de formigó de 22 tones cadascun d'ells i 206 blocs més de 32 tones.