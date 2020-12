La patronal de l'oci nocturn acusa el Govern «d'arruïnar a bars i restaurants»

La patronal de l'oci nocturn Fecasaram va acusar ahir la Generalitat «d'arruïnar el sector de la restauració» i va qualificar les noves mesures anunciades aquest divendres «d'inacceptables». A parer seu, les restriccions imposades als bars i restaurants són «arbitràries, desproporcionades, ineficaces i contraproduents» i suposaran «la ruïna definitiva de l'hostaleria catalana». Per tot plegat, Fecasarm va anunciar que demanarà una reunió urgent amb la Generalitat i que si no hi ha una rectificació, estudiarà impugnar-les davant el TSJC i demanar mesures cautelars urgents. «Els bars i restaurants són espais segurs i només calia actuar contra els excessos i les activitats il·legals, que ara augmentaran», va argumentar a través d'un comunicat.

Segons Fecasarm, «les activitats de restauració no han estat mai el problema ni la causa de l'empitjorament dels indicadors de la pandèmia i així ho avala la darrera actualització de les dades de la pandèmia feta pública pel Ministeri de Sanitat».

«És evident que aquesta nova restricció horària per franges erradicant del tot l'àpat del sopar és una total irresponsabilitat», va criticar la patronal de l'oci nocturn. «El virus no es transmet més en funció de l'hora de tancament de les activitats ni existeix cap base científica que recolzi que tancant abans les activitats legals hi ha menys transmissió del virus», va sosenir el president de Fecasarm, David López.

La patronal va assegurra que la viabilitat econòmica de la restauració i l'oci nocturn depèn en més d'un 60% de la franja nocturna i adverteix que amb les restriccions anunciades aquest divendres les reunions i les festes il·legals «es multiplicaran encara més»«.

A més critica que «els ajuts econòmics aprovats fins ara són del tot insuficients per garantir la viabilitat i supervivència de la majoria d'empreses».