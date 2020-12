Rècord de recaptació amb la venda d'un calendari per a la Marató a Olot

L'edició d'un calendari solidari ha permès recollir 11.000 euros, la xifra més alta en els tretze anys que fa que la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa col·labora amb La Marató de TV3. Una Marató que aquest 2020 es dedica a la sensibilització, la divulgació i la recaptació de recursos per a la recerca biomèdica sobre la covid-19.

La col·laboració del setmanari La Comarca d'Olot, conjuntament amb la d'alguns comerços locals, ha facilitat la venda de calendaris a la majoria de municipis de la Garrotxa, la qual cosa ha permès que s'aconseguissin aquests 11.000 € que ja s'han ingressat al compte de La Marató.

El calendari mostra dotze fotografies que il·lustren com es van viure les primeres setmanes de la pandèmia a l'Hospital d'Olot i als centres d'atenció primària. Martí Albesa (Olot, 1988) i Ramon Buxó (Olot, 2001), fotoperiodistes garrotxins, van retratar aquestes vivències amb les seves càmeres. De les més de seixanta fotos que hi havia se'n van escollir dotze, les que es van considerar més representatives, una per a cada mes de l'any.

En total es van editar 2.000 calendaris i se n'han venut 1.200. La venda continua oberta al punt d'informació de l'Hospital, de dilluns a divendres de 8 h a 20 h i caps de setmana i festius de 8.30 h a 20 h. Fins al 31 de gener encara es poden fer donacions a La Marató de TV3.

Seguint les recomanacions i mesures de prevenció per contenir el virus, i a causa de la inestabilitat actual per fer actes i esdeveniments de manera presencial, es va decidir aparcar l'organització dels plabyacks de l'Hospital. La del 2020 hauria estat la novena edició. La vinculació solidària de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa amb La Marató de TV3 es va iniciar fa tretze anys, el 2007.