Salut informarà dilluns sobre Tremp a la Fiscalia

El Departament de Salut s'ha compromès a fer arribar a la Fiscalia, dilluns al matí, tota la documentació demanada sobre la residència Fiella de Tremp, segons han confirmat fonts judicials. El ministeri públic va reiterar aquest dilluns la petició d'informació feta la setmana passada, que no va obtenir resposta. La Fiscalia vol investigar si es van activar i seguir els protocols davant el brot de coronavirus detectat el 19 de novembre i que ja ha causat la mort de 59 dels 160 residents del centre. Des del 28 de novembre, el centre està gestionat per Gestió de Serveis Sanitaris (GSS). Segons dades de Departament de Salut, hi ha divuit residents positius de coronavirus, dels quals sis han estat traslladats a l'Hospital Comarcal de Tremp, i 31 treballadors també positius. D'altra banda, hi ha 58 residents que s'han recuperat del virus, tres més que dijous, i ahir ja van començar les visites de familiars als usuaris ja que el centre ja té la categoria taronja. Salut recorda que serà d'aplicació el Pla de trobades amb persones residents per les festes de Nadal.

D'altra banda, la pèrdua de l'olfacte i del gust per la COVID-19 afecta més a persones joves i dones, segons han conclòs investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS. Aquests investigadors han fet diversos anàlisis sobre la prevalença de la pèrdua de l'olfacte i el gust entre pacients que han passat el coronavirus. En un d'ells, conclouen que més de la meitat tenen pèrdua d'olfacte i gust i d'aquests, en més del 90% el deteriorament es produeix en els dos sentits. D'altra banda, els resultats van demostrar que la DOG és un símptoma comú en COVID-19 principalment en pacients joves i no hospitalitzats. Un de cada tres va presentar pèrdua del gust o de l'olfacte com a símptoma inicial de la malaltia.

D'altra banda conclouen que tres de cada quatre pacients amb covid presenten una millora de la pèrdua d'olfacte passat un mes des del diagnòstic. Aquesta millora amb el temps indica que el virus provoca una inflamació i no un dany permanent al neuroepiteli olfactiu en la major part dels pacients. L'entrenament olfactiu ajuda a la recuperació d'aquest sentit.