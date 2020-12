El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar ahir divendres que la vacunació contra el coronavirus a l'Estat espanyol començarà el diumenge 27 de desembre. En roda de premsa aquest divendres, Illa va explicar que les primeres dosis de la vacuna de Pfizer arribaran entre el dissabte 26 i la matinada del 27 i que es repartiran de forma «equitativa» entre les autonomies. Illa va assegurar que totes les comunitats tindran vacunes el dia 27.

La Comissió Europea va anunciar que la vacunació començaria de forma coordinada a tota la Unió Europea entre el 27 i el 29 de desembre. «No volem esperar ni un sol dia», va afirmar Illa, que va dir que Espanya començarà «el primer dia possible». «És el principi de la fi» de la pandèmia, va remarcar Illa.

Illa va recordar que les primeres persones vacunades seran, seguint l'estratègia de vacunació, residents i treballadors de residències de gent gran i personal sanitari. La distribució entre les comunitats serà en funció de la població que tinguin que pertanyi a aquests col·lectius. «Insisteixo en el fet que el repartiment sigui equitatiu i hi haurà un nombre de dosis suficient per a tots», va afirmar.

El ministre de Sanitat va remarcat que, per la informació de què disposa, totes les autonomies estan preparades per començar i tenen ganes de fer-ho el primer dia possible. Així doncs, l'inici de la vacunació serà simultània a totes les autonomies. Cada setmana arribaran noves dosis i la distribució serà «cadencial».

Les citacions per a vacunar-se arribaran «al més aviat possible» i no hi haurà sancions si algun ciutadà opta per no immunitzar-se, per tant la vacunació serà voluntari en totes les franges d'edat.