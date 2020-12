Cap de setmana d'«optimisme» als centres comercials

Els centres comercials obren aquest cap de setmana amb l'esperança de «salvar el que es pugui» de la campanya de Nadal. La flexibilització en la mobilitat, que passa a ser comarcal, fa ser «moderadament optimistes» a grans establiments com l'Espai Gironès de Salt, on confien atraure aquells clients que encara no hagin fet totes les seves compres de Nadal. La seva responsable de màrqueting, Cristina Plana, es felicita que les mesures adoptades pel Procicat no tornin a «perjudicar» els centres comercials, tot i que lamenta la decisió de tancar els bars i restaurants que hi ha a l'interior. En aquest sentit, Plana assenyala que esperaven que, almenys, els haguessin permès obrir seguint l'horari que fan la resta d'establiments hostalers.

A dos quarts de deu del matí d'ahir va començar el degoteig constant de clients que entraven al centre comercial Espai Gironès de Salt. De fet, la direcció creu que aquest cap de setmana serà «fort» dins les limitacions d'aforament previstes i que permeten un màxim d'unes 3.700 persones, un 30% del total. La directora de màrqueting de l'Espai Gironès, Cristina Plana, confia en què aquest darrer cap de setmana abans de Nadal serveixi per «salvar» part de la campanya.

I és que les mesures que va prendre el Procicat i que no afecten els centres comercials satisfà els establiments, si bé Plana carrega contra el tancament de l'hostaleria. En aquest sentit, la directora de màrqueting considera una «discriminació» que aquests establiments hagin d'abaixar la persiana pel sol fet d'estar a dins d'un centre comercial. «No s'entén i evidentment que ens sentim molt contrariats en aquest aspecte», va assenyalar.

De fet, cinc agrupacions patronals de la restauració d'arreu de Catalunya han alertat en un comunicat que les mesures anunciades pel Govern per frenar l'expansió del coronavirus «condemnen definitivament» molts establiments. Els hostalers de les quatre demarcacions catalanes han demanat a l'executiu català que aturi les restriccions anunciades fins que no hi hagi un diàleg «efectiu i veraç», i han exigit mesures «efectives» i «raonades». També demanen més«ajudes efectives».