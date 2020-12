Toni Maneu: «Desenvolupem una vacuna més segura i potent que les convencionals»

Toni Maneu, responsable de la Divisió de salut humana de l'empresa veterinària Hipra, destaca que la recerca en la salut de les persones va sorgir arran de l'inici de la pandèmia i després d'establir lligams amb el Ministeri de Sanitat i altres grups d'investigació. Destaca que el potencial de l'empresa, permet crear un model «únic» en el procés d'investigació.

Com i quan van sorgir aquestes dues línies d'investigació que han anunciat que està duent a terme Hipra?

Les dues línies de recerca sorgeixen a partir de la pandèmia i com a conseqüència de la relació regular amb les autoritats sanitàries, concretament amb l'Agència Espanyola de Medicaments i grups d'investigació. Hipra és coneguda en aquests àmbits per la seva experiència en la recerca, producció i comercialització de vacunes. El desenvolupament és el mateix, tant per animals com per humans. Actualment som el sisè fabricant mundial de vacunes per la salut animal i som el laboratori que més vacunes innovadores hem llançat en els últims deu anys (22).

Ens podria detallar en quina fase està la línia pròpia i quin tipus de vacuna seria?

Encara no podem compartir detalls del projecte i preferim seguir una línia de prudència. Ha estat un projecte molt ben valorat per les autoritats i ha rebut el suport econòmic del (Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial), que forma part del Ministeri de Ciència i Innovació.

De la línia de recerca en col·laboració amb el Clínic, ens en podria donar més detalls i explicar en quina fase està ara?

La durada de la immunitat és un dels grans reptes de tots els projectes de recerca de vacuna contra la COVID-19. La vacuna es troba en una fase preclínica. La proposta és dissenyar-la en base a l'mRNA del virus, que és una alternativa prometedora a les vacunes convencionals per la seva gran potència, desenvolupament ràpid i administració segura.

De totes les línies d'investigació que hi ha actualment n'hi ha alguna que segueixi uns paràmetres semblants?

Les vacunes de Pfizer i Moderna també es basen en l'ARNm.

A part de les vacunes que estan investigant, tenen previst ser un punt de producció?

Tot i que Hipra és una empresa que comercialitza només vacunes de desenvolupament i fabricació propis, la capacitat de l'empresa per produir i distribuir vacunes a gran escala està plenament demostrada. De tota manera, la nostra intenció actualment és seguir amb els projectes de recerca que tenim en marxa.

Quina importància té el seu model en la investigació?

A diferència d'altres laboratoris, a Hipra tenim un control total de cada una de les fases de creació d'una vacuna: des de la investigació, el desenvolupament, la producció fins a la comercialització. Això ens posiciona com a referent i ens ha portat a llançar vacunes molt innovadores.

Aquest pas cap a la salut humana ha sorgit arran de la pandèmia o ja hi havien treballat?

Ha sorgit arran de la pandèmia i estem convençuts del valor afegit que Hipra hi pot aportar.

Com valora la col·laboració amb l'ICS en l'anàlisi de les PCRs?

Durant mesos vam estar treballant conjuntament i vam processar al voltant de 35.000 PCRs de mostres provinents dels hospitals de la província. També vam augmentar el nombre de mostres analitzades per dia i es va reduir el temps de resposta. Aquesta acció es va dur a terme de forma totalment desinteressada.

Els va suposar saturació en les seves tasques més centrades en la salut animal?

En cap moment va suposar un inconvenient o saturació. Vam continuar treballant per garantir els nivells de producció i distribució habituals, ja que formem part de la cadena de subministrament d'aliments i els nostres productes són considerats com a primera necessitat.

Com valoren l'estat actual d'investigació de les vacunes a l'àmbit mundial?

La valoració és molt positiva. L'esforç, inversió i treball col·laboratiu de tota la comunitat científica i la indústria farmacèutica ha estat excepcional, sempre des del rigor, la seguretat i la transparència. Hem de tenir total confiança en els experts i en les autoritats sanitàries.

Què suposen iniciatives com la Marató per a la recerca?

Tota iniciativa que afavoreixi la recerca és positiva, tant des de la perspectiva del finançament com en implicar la societat en trobar solucions davant els reptes sanitaris. Aquesta pandèmia ens ha de fer veure la necessitat de donar suport als nostres investigadors.