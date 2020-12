Els hospitals gironins promouen iniciatives solidàries per a la Marató

Els hospitals gironins participen com cada any a la Marató de TV3 amb l'impuls d'iniciatives solidàries per recaptar fons. D'una banda, la pedalada solidària de la Unitat de Rehabilitació Cardíaca del Santa Caterina ha recollit 1.870 euros. La iniciativa consisteix en una pedalada de 12 hores i per cada minut pedalat es dona un euro al programa. Aquest any, per motius de seguretat, l'activitat s'ha dut a terme al llarg de dos dies. Seguidament, l'hospital d'Olot ha venut un calendari solidari, tal com es detallava ahir a aquest diari, i els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà han organitzat un especial que s'ha emès a TV Costa Brava.

La principal novetat d'enguany és que un dels platós del programa serà el Trueta, on es duran a terme entrevistes i altres activitats.