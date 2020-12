La pandèmia i la pluja no frenen la solidaritat per la Marató a les comarques gironines

Les comarques gironines s'han tornat a bolcar amb La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. La pandèmia no ha permès fer els actes de manera habitual, però les entitats de la demarcació s'han reinventat per poder recaptar fons per aquesta edició, dedicada precisament al coronavirus. Entitats com l'AMPA de l'Escola l'Entorn de Porqueres (Pla de l'Estany) que durant tota la setmana porten celebrant una gimcana familiar que està tenint "molt d'èxit" i que substitueix la tradicional quina. La Txell Vila és membre de l'AMPA i explica que han volgut fer-la durant tota la setmana per evitar risc de contagis. I és que les activitats a l'aire lliure han estat les grans protagonistes d'aquesta Marató tot i la pluja durant el matí.