El pirineu gironí tanca el primer cap de setmana sota mínims, però amb la satisfacció d'haver pogut obrir

Pla obert d'un dels remuntadors ubicat a les pistes d'esquí de la Molina (Cerdanya) aturat i on es veu com l'entorn està preparat per obrir la temporada d'hivern aquest dilluns | Albert Lijarcio

El pirineu gironí tanca el primer cap de setmana d'obertura amb molt pocs esquiadors. El confinament comarcal ha fet que les pistes registressin xifres molt per sota de la mitjana de l'any passat. En concret, Vallter i la Molina han tingut prop d'un 90% menys d'afluència respecte a un cap de setmana habitual del 2019. Una dada que contrasta, però, amb la "satisfacció" d'haver pogut obrir malgrat la pandèmia. El director de Vallter 2000, Enric Serra, explica que bona part dels esquiadors han estat veïns de la comarca del Ripollès o bé persones amb segones residències a la zona. Serra també ha destacat que tenen l'estació "en perfecte estat" i reconeix que amb la pandèmia van "dia a dia".

"Estem molt contents per haver pogut arrencar i ara només esperem continuar", assenyala Serra. Tot i això, el director explica que hi ha hagut "poca gent" a Vallter però recorda que tradicionalment aquest cap de setmana no és "fort" perquè tothom està pendent del Nadal. En aquest sentit, Serra explica que a partir del dia 28 s'han animat les reserves i l'hostaleria confia en recuperar-se del cop de la pandèmia. "Hi ha demanda després de Nadal i veurem com s'acaba movent, però hem d'anar dia a dia i tenir cura que no hi hagi problemes", remarca Serra.

La realitat, però, és que aquest cap de setmana la mitjana d'esquiadors a les pistes de la Molina amb prou feines ha arribat a 800 cada dia, quan la mitjana de tot l'any passat va ser de 8.000. Una caiguda del 90% que cal posar en context, ja que es preveu que la xifra s'equilibri, especialment quan hi hagi menys restriccions de mobilitat.

A Vallter 2000 i a la Vall de Núria la tendència ha estat la mateixa que a la Molina. En concret, l'estació que dirigeix Serra ha registrat una mitjana de 210 esquiadors al dia durant el cap de setmana, molt lluny dels 2.500 que tenia fa un any. A Núria s'ha passat d'un miler l'any 2019 a 121.



Bona neu

A banda de la satisfacció per haver obert – un fet transcendental pel territori – les pistes d'esquí tenen un altre motiu de satisfacció, la quantitat de neu. Tot i que els darrers dies ha pujat una mica la temperatura, Serra assenyala que aquest diumenge ha nevat una mica i que en general l'estat de les pistes és "molt bo". "Tenim l'estació en perfecte estat", remarca.

El director de Vallter explica que també estan molt atents a que no es formin cues i que les mesures de seguretat que han pres han servit per tenir molt controlada la possibilitat de contagis. "Hem de tenir-ho el millor possible, anar gestionant l'aforament i que no hi hagi punts crítics", ha conclòs.