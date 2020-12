Quatre embarcacions abandonades de la Costa Brava, a subhasta

La Generalitat ha començat, al llarg d'aquest any, el procés per subhastar quatre embarcacions abandonades en ports de la Costa Brava. Es tracta de casos en què els propietaris han deixat de pagar la quota de l'amarratge i les han deixat allà. Concretament, tres de les embarcacions es troben al port de l'Escala i una al de l'Estartit. En aquests casos, el procediment consisteix a fer primer un avís als propietaris, que tenen dos mesos per pagar els deutes i retirar l'embarcació abandonada. En cas que no ho facin, es procedeix a declarar formalment l'estat d'abandonament i es posa a la venda en una subhasta pública.

Malgrat que la Costa Brava no compta amb tantes embarcacions abandonades com altres ports catalans -com per exemple el de Mataró o Port Ginesta, al Garraf-, Ports de la Generalitat ha hagut d'iniciar quatre expedients per abandonament d'embarcacions al litoral gironí al llarg d'aquest 2020. Sovint es tracta de propietaris que a partir d'un moment determinat ja no es poden fer càrrec de les despeses de manteniment de la nau o del seu amarratge i que, en lloc de vendre, opten per abandonar-la a port. Això genera un problema a ports i clubs, ja que, a banda de la pèrdua econòmica que els implica, el procés per a la retirada i subhasta de les naus és llarg.

El procediment a seguir en aquests casos està regulat per la Llei de Ports. El text entén que hi ha abandonament a partir dels cinc mesos d'impagaments, moment en què s'inicien els tràmits per declarar l'estat d'abandonament de l'embarcació. El primer que ha de fer l'administració és intentar posar-se en contacte amb els propietaris: en aquest cas, la comunicació s'ha hagut de fer a través del Diari Oficial de la Generalitat, ja que l'administració catalana no ha pogut contactar amb els responsables de les embarcacions. Una de les naus es troba al port de l'Estartit i porta per nom Màgic. Es tracta d'una embarcació d'esbarjo amb una eslora de 10,6 metres i mànega de 3,07 metres.

Les altres tres, en canvi, es troben al port esportiu de l'Escala, i en un dels casos la propietat és de nacionalitat francesa. Es tracta del Vaqueroce II, una altra d'embracació d'esbarjo amb eslora de 6 metres i mànega de 2,23. Les altres dues embarcacions que es troben en estat d'aparent abandonament al port alt-empordanès són Ivi, també dedicada a l'esbarjo, que compta amb una eslora de 6,65 metres i mànega de 2,54; i Tito, també d'esbarjo, amb eslora de 6,05 metres i mànega de 2,36.

Un cop la Generalitat ha iniciat els tràmits, s'obre un termini de dos mesos per tal que la persona propietària -o qui procedeixi- pugui pagar els possibles deutes de la nau i retirar-la del port.

Un cop ha transcorregut aquest període, si el propietari no ha donat senyals de vida o no ha fet cap moviment, la Generalitat declara l'estat d'abandonament de l'embarcació de forma definitiva i la posa a la venda a través d'una subhasta pública. En aquest cas, l'anunci s'ha de fer amb una antelació mínima de quinze dies, que s'anuncia tant al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat com al tauler d'anuncis del port i de l'ajuntament que correspongui, per tal que totes les persones interessades en puguin estar al cas.