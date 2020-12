El risc de rebrot a Girona creix un 73% en només una setmana

Els principals indicadors de contagi segueixen en plena expansió tant a Girona com a la resta de Catalunya. Concretament, segons dades de Salut, el risc de rebrot a Girona és molt més alt que la mitjana catalana (122 punts més). I és que en només una setmana la xifra ha augmentat un 73% fins a arribar als 458 punts i ja se situa al nivell de l'inici de la segona onada. De fet la corba està experimentat un creixement diari similar al de fa un parell de mesos.

D'altra banda, el segon indicador de contagi, la velocitat de propagació del virus, també va creixent de forma desmesurada. Ahir ja era d'1,41, gairebé quaranta centèsimes més que la setmana passada. Aquesta dada és preocupant ja que el llindar per mantenir la pandèmia controlada és 1. Concretament, doncs, el paràmetre significa que cada 100 infectats en contagien uns 141 de mitjana, per tant el virus s'expandeix ràpidament. La conseqüència d'aquests indicadors tan elevats repercuteix directament en l'augment de contagis. Ahir la Regió Sanitària de Girona va tornar a superar els 400 casos, fet que no passava des del 13 de novembre. Això no vol dir que tots aquests positius s'hagin registrat en un sol dia, però la incidència acumulada dels darrers dies és molt alta. De fet, en una setmana els positius han augmentat un 60%, segons les dades del Departament de Salut.

D'altra banda, el creixement dels positius encara no influencia el nombre d'ingressats. Ahir hi havia tres gironins menys hospitalitzats i quatre menys de crítics. Malgrat tot, els pacients gironins encara es mantenen per sobre dels 200, el doble que a l'inici de la segona onada. Finalment, ahir es van produir tres noves defuncions per coronavirus a Girona. Dues d'aquestes han tingut lloc en centres sanitaris o sociosanitaris i l'altra encara no s'ha classificat.

Respecte a Catalunya, la velocitat de propagació de la COVID-19, l'Rt, segueix a l'alça i va passar a 1,51, una dècima més en comparació a divendres(1,41). El risc de rebrot també va créixer i ja és de 336, 34 punts més, mentre que la incidència a 14 dies s'eleva de 229,06 a 239,19, segons les últimes dades del Departament de Salut. També es van declarar 2.347 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 337.627 des de l'inici de la pandèmia. El 4,86% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 33 noves morts i el total és de 16.577. Hi ha 1.520 pacients ingressats als hospitals amb COVID-19, 27 menys que en l'anterior balanç, i 329 persones a l'UCI, quinze menys que divendres.

D'altra banda, el nombre de grups escolars confinats per coronavirus ahir era de 1.041, 116 més que divendres. Segons les dades del Departament d'Educació, són l'1,45% del total. Hi ha 25.759 persones confinades, 2.749 més que en el balanç anterior: 24.518 alumnes, 1.175 docents i personal d'administració i serveis i 66 de personal extern. En els darrers deu dies s'han confirmat 1.913 positius, 1.688 alumnes, 207 docents i personal d'administració i 18 de personal extern. Els positius acumulats són 33.429, 266 més que en el balanç anterior. Pel que fa als centres tancats, n'hi ha un, la llar privada Nou Esplai de Salou (Tarragonès). En paral·lel, hi ha 650 centres de Catalunya amb grups confinats, el 12,74% del total (5.104).

Finalment, Salut va anunciar ahir que ha començat els tràmits per instal·lar espais annexos a més d'un centenar de centres d'atenció primària (CAP) de tot Catalunya per poder-hi fer l'activitat relacionada amb la COVID-19 i diferenciar-la de la que no té relació amb la pandèmia. En concret, s'instal·laran mòduls per fer proves PCR, tests ràpids, identificació de contactes o exploracions i garantir que els CAPs puguin tenir «espais diferenciats per patologies».

Aquests mòduls estan pensats per als CAPs amb dificultats d'espai i es preveu que entrin en funcionament a partir del gener. Els mòduls previstos a la Regió Sanitària Girona seran 14 i reforçaran el servei dels CAPs de Cassà de la Selva, CAP Alfons Moré i Paretas a l'ABS Salt-2, CAP Can Gibert del Pla a l'ABS Girona-2, CAP Ernest Lluch i Josep Masdevall a Figueres i Banyoles, CAP Doctor Joan Vilaplana a l'ABS Girona-4, CAP Roses, Blanes-2, CAP Llagostera, CAP l'Escala, Tordera, Sant Feliu de Guíxols i, finalment, Canet de Mar.