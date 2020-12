El turisme de proximitat que la pandèmia ha descobert es queda aquí

Conforme ens acostem al 2021, comencen a sortir prediccions sobre com canviarà el món dels viatges l'any que ve, i més enllà. Un estudi en què han participat més de 20.000 persones de 28 països diferents, realitzat per Booking.com -que també ha aportat les seves dades- ha identificat nou tendències que definiran el futur dels viatges, d'entre les quals destaca que els viatges de proximitat que ha propiciat la pandèmia aquest any es quedaran aquí. És a dir, la pandèmia ha servit perquè descobrim que ben a prop nostre també hi ha atractius interessants, i els seguirem valorant encara que el món torni a la normalitat. Un exemple són les localitats gironines de Cadaqués i Begur, que estan entre les espanyoles més demandades aquest 2020 pel turisme interior. La resta de tendències són: l'oficina deixarà d'existir, l'ús de la tecnologia per viatjar millor, priorització de la relació qualitat-preu, importància de la seguretat i la neteja del destí, preeminència de les formes sostenibles de viatjar, augment del consum de continguts de viatges, no decaurà el desig de conèixer món, i descobriment del món des de noves perspectives.

Segons posa de manifest l'estudi, en la nova realitat, que segurament encara estarà subjecte a restriccions, la gent continuarà optant pels viatges nacionals, ja que són una manera de viatjar més fàcil, més segura i, normalment, més sostenible. La gent se sent cada vegada més a gust amb la idea de triar destinacions més pròximes, per la qual cosa les escapades locals continuen guanyant importància.

Per exemple, en el cas d'Espanya, Booking ha detectat un increment de fins al 84% en cerques sobre la serra de Cazorla, a Jaén. Així com del 61% a Ribadesella (Astúries) i del 58%% al Cap de Gata (Almeria). Entre les sis destinacions nacionals més buscades pels viatgers, en destaquen dues de gironines: Cadaqués i Begur, amb un creixement en la demanda respecte 2019, del 41% i el 38%, respectivament

Aquesta tendència, tanmateix, no serà flor d'estiu. Segons l'estudi, en el futur, la decisió de quedar-se a prop de casa continuarà sent una de les opcions preferides a l'hora de viatjar. El 47% de les persones planeja continuar viatjant pel seu propi país a mitjà termini (en els pròxims 7-12 mesos) i el 38% pensa continuar fent-ho a llarg termini (dins de més d'un any).

Quant als viatges locals, el 43% pretén descobrir una destinació nova a la seva regió o país, mentre que el 46% es reservarà alguns dies per gaudir de la naturalesa en el seu propi país. Ja sigui més a prop o més lluny, la meitat de les persones enquestades vol viatjar a una destinació que ja ha visitat.

No anar-se'n massa lluny -expliquen els enquestats- suposa un estalvi de temps i diners, i és probable que les destinacions i allotjaments responguin a aquesta tendència oferint més serveis addicionals, com a tours històrics i culturals amb els quals educar i entretenir als qui els visitin. També podrien incloure altres experiències més originals i noves, com a xefs convidats i còctels personalitzats, per captar l'atenció dels turistes locals.

De rebot, el desig de conèixer el que tenim més a prop suposarà el ressorgir dels road trips o viatges en autocaravana -aquest 2020 ja han viscut un important creixement- , que permeten redescobrir tots aquests tresors ocults, ajudar a mantenir els negocis i comunitats locals que volen reconstruir-se, i reconnectar amb la història i la bellesa de les destinacions més pròximes.

Si bé els viatges nacionals continuaran ocupant un lloc important en 2021, la fascinació per les destinacions més llunyanes seguirà present en les ments dels viatgers. Aquest afecte per allò més familiar conviurà amb l'amor i l'anticipació que provoquen els viatges internacionals i les destinacions exòtiques.

El 21% de les persones enquestades pretén viatjar a l'altra punta del món en 2021, en comparació amb el reduït 6% que volia fer-ho abans d'acabar el 2020. Segons les dades de les llistes de desitjos de Booking.com, que mostren on volen viatjar els usuaris, les cinc destinacions més cercades aquest 2020 han estat Londres, París, Sant Petersburg, Dubái i Barcelona.