Un brot en una residència de Banyoles afecta 42 persones i deixa 6 morts

La residència per a gent gran La Solana s'ha vist afectada per un brot de coronavirus que afecta un total de 42 persones. Els casos positius s'han detectat entre 29 dels 72 pacients que resideixen en total al centre, i 13 treballadors d'una plantilla de 40 professionals. De moment, han mort 6 persones que presentaven patologies prèvies, i 2 altres pacients han estat ingressats a l'hospital a causa d'aquest brot, segons informa el Departament de Salut.

La resta dels pacients afectats presenta símptomes lleus i els professionals mèdics estan amatents de la seva evolució clínica. Durant el passat cap de setmana es van dur a terme proves de control i s'està pendent de resultats. El brot es va declarar a principis de desembre i immediatament es va activar el cribratge massiu de la residència juntament amb totes les mesures de prevenció i contenció del virus, segons expliquen fonts de Salut.

Des de l'inici del brot, tots els els casos detectats han afectat la segona planta, mentre que en la planta primera i planta baixa no hi ha hagut cap positiu. La residència, doncs, s'ha sectoritzat, s'han aïllat els residents i s'ha posat en marxa totes les mesures per contenir-lo.

Des del Departament de Salut s'està fent un seguiment de la situació i de les mesures de control, amb visites de professionals de Salut Pública i revisió de circuits, EPI i sectorització i circuits, juntament amb la direcció de la residència. La situació clínica dels residents està essent vigilada i seguida diàriament pels professionals sanitaris del mateix centre i per l'Equip d'Atenció Primària de Banyoles.

Els principals indicadors que informen sobre l'estat de la pandèmia segueixen a l'alça a la regió sanitària de Girona, així com a tot el territori català.

El risc de rebrot va augmentar ahir de nou, i a la demarcació de Girona va arribar fins a 495, 37 punts més que el dia anterior. Les xifres de risc de rebrot s'han tornat a disparar 230 punts en una setmana,després d'haver-se estabilitzat per sota dels 300 punts a finals de novambre i principis de desembre.

També va pujar 5 centèsimes en la darrera actualització la velocitat de propagació (Rt) i va arribar a situar-se en 1,46, lluny de la barrera de l'1, que marca el retrocés de la pandèmia. De fet, l'Rt ha pujat més de 40 dècimes respecte al període anterior -entre el 3 i el 9 de desembre- quan se situava en l'1,02.

La incidència acumulada a 14 dies també es troba amb una tendència a l'alça i se situa a 358,42, 70,48 punts per sobre de les xifres de període anterior, quan es trobava en 287,94.

Durant el darrer període, entre el 10 i el 16 de desembre, s'han dut a terme 15.840 proves i s'han confirmat un total de 1.894 casos positius, de manera que la taxa de confirmats per PCR i test d'antígens se situa en 217,19, molt per sobre del període anterior, quan era del 140,63. Tot i això, en la darrera actualització del Departament de Salut es van detectar menys casos que en els dies anteriors. En total, es van notificar 222 casos tenint en compte totes les proves, que suposen un 48,6% menys que els comptabilitzats el dia anterior, quan la xifra havia estat 432. Amb aquests, el total acumulat des que va començar la pandèmia és de 40.495 infectats a les comarques gironines.

La mitjana d'edat de les persones contagiades en el darrer període se situa als 44,62 anys i segueix sent més alta que la que es registrava durant els mesos d'estiu, entre la primera i la segona onada.

També la pressió hospitalària va experimentar una lleugera davallada. En la darrera actualització hi havien un total de 200 pacients ingressats als hospitals gironins, un menys que el dia anterior. Pel que fa als pacients que es troben en estat greu a l'UCI, es va mantenir en 38, exactament la mateixa que el dia anterior.

En l'actualització de dades del Departament de Salut d'ahir diumenge tampoc es va notificar cap nova mort, deixant el total acumulat de víctimes mortals a causa de la covid en 1.243 des que el coronavirus va arribar a les comarques gironines. D'aquestes persones, 719 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, 263 en resdències per a gent gran, 145 en domicilis i 116 no estan classificats per falta d'informació.

A la resta de Catalunya, en canvi, el nombre de pacients hospitalitzats a causa del coronavirus ha seguit a l'alça, i ahir hi havien ingressades fins a 1.567 persones. En l'últim interval -del 10 al 16 de desembre, 1.532 persones van necessitar ser ingressades, una xifra més elevada que durant la setmana anterior- del 3 al 9 de desembre, quan eren 1.497.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 372.111 casos, dels quals 339.050 mitjançant prova PCR o test d'antígens. D'altra banda, s'han notificat 6 noves morts i el total acumulat és de 16.583.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 10 al 16 de desembre n'hi va haver 11.697, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van detectar 7.425. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 151,90 per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (96,42). Durant l'última setmana analitzada s'han fet 143.650 proves PCR i 112.170 tests d'antígens, dels quals un 4,84% han donat positiu, clarament per sobre del percentatge de l'interval anterior (4,01%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 43,01 anys.

Pel que fa als indicadors, la velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, segueix a l'alça i ha passat a 1,53, dues centèsimes més en comparació amb ahir dissabte, quan era de l'1,51. El risc de rebrot també creix i ja és de 354, 18 punts més que en el balanç anterior, mentre que la incidència a 14 dies s'eleva de 239,19 a 248,32, segons les últimes dades del Departament de Salut.