Es constitueixen les primeres seccions locals de Junts

Junts per Catalunya ha constituït aquest cap de setmana diverses seccions locals, cosa que consideren «un nou pas en l'estructuració territorial del partit a la vegueria de Girona».

La coordinadora de Junts a la vegueria de Girona, Maria Àngels Planas, també tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Girona, va destacar que «la vertebració del partit als municipis ha arrencat amb força» i va afegir: «Volem ser a peu de carrer, a pobles i ciutats, per enfortir Junts i ser actius en la política municipal».

Mentre que se'n preveuen fer-ne més a principis de l'any vinent, de moment ja s'han constituït seccions a Girona, Fornells i Salt a la comarca del Gironès; Roses i Llançà a l'Alt Empordà; Santa Cristina d'Aro, Castell-Platja d'Aro, Palamós, Palafrugell i Torroella de Montgrí al Baix Empordà; Olot i Besalú a la Garrotxa; i, finalment, Tossa de Mar a la Selva.

Al Baix Empordà, on ja hi ha cinc agrupacions i és la comarca on se n'han constituït més, es preveu fer una nova convocatòria amb les quals actualment estan preparant candidatures. La coordinadora de Junts a la comarca, Vanesa Peiró, actual alcaldessa de Mont-Ras, va dir que «és un moment clau pel país, ja que tenim el 14F -data de les eleccions autonòmiques- a la vista i els comitès locals ens fan més forts per treballar i aconseguir el millor resultat».

La diputada Gemma Geis va ser escollida el passat 13 de desembre cap de llista de Junts per la demarcació de Girona per les eleccions del 14 de febrer, imposant-se per davant de Madrenas.