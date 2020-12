Dues dones al capdavant de l'Escola Politècnica de la UdG

La reflexió. «Hem de veure què estem fent malament com a societat perquè hi hagi menys noies estudiant carreres tecnològiques quan són igual de capaces que els nois», es pregunta Maria Àngels Pèlach sobre l'encara lent creixement de les matriculacions femenines en els estudis de l'àmbit STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). A la Politècnica hi ha un 25% de noies entre els alumnes; al conjunt de la UdG s'acosta al 60%.

Per primer cop en els 46 anys d'existència de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, tant la direcció de l'escola com la presidència del Patronat estan ocupades per dues dones. «Això hauria d'estar superat i no hauria de ser notícia, però ho és», explica la catedràtica d'Enginyeria Química Maria Àngels Pèlach, que des de fa tres anys dirigeix l'escola, i ara ha vist com l'empresària Judith Viader s'ha convertit en la primera presidenta de la història del Patronat. «Sobta que la Maria Àngels fos la primera directora en 44 anys i ara jo la primera presidenta en 46 i, en part, per això vaig acceptar la proposta d'assumir el càrrec», referma la directora general de Frit Ravich, que, al costat de Pèlach, assumeix el repte de seguir reivindicant que les noies joves també han de voler trencar sostres de vidre en les carreres de l'àmbit STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) perquè «són coneixements que estan a tot arreu i són claus per encarar el futur del món». «Sembla que tothom té clar que la medicina ens salvarà, però també ho faran els enginyers. Eudald Carbonell sol dir que la tecnologia és clau per a la humanitat», diu Pèlach, qui té clar «que les noies són tan capaces com els nois per estudiar, per exemple, matemàtiques, i hem de veure què estem fent malament com a societat perquè ara hi hagi gent que, quan una noia digui que vol ser enginyera, li diguin que potser seria millor que estudiés una altra cosa».

Entre l'alumnat de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona el percentatge de noies es troba entre el 24 i el 25%, mentre que en el conjunt de la UdG s'acosta cada cop més al 60%. Unes dades que situen la politècnica gironina en uns barems semblants a les escoles politècniques o d'enginyeries de la resta de l'Estat o de molts països europeus, tot i que Pèlach matisa que «són enganyoses, perquè tenim molta diversitat des d'enginyeries com mecànica o elèctrica amb números molt baixos, algunes amb un 4% de noies, a carreres com Biotecnologia o Innovació i Seguretat Alimentària, on el percentatge de noies és molt elevat»

«No els eduquem diferent a l'escola, però tots els flaixos que reben de la societat són diferents. És un tema molt complex en què influeix la família, l'escola, la societat, els amics, els mitjans... Hi ha un estudi de la Unesco sobre el tema que ho posa de relleu», explica Maria Àngels Pèlach, que avisa que «no només és que no hi hagi prou noies estudiant carreres STEM, sinó que, en general, no hi ha la suficient demanda que hi hauria d'haver».

Aquest concepte de tenir referents, de veure dones ocupant llocs importants, tant a la universitat com a l'empresa privada, ocupant càrrecs destacats en l'àmbit tecnològic, el té molt present Judith Viader, que acaba de rellevar Jaume Juher al capdavant del Patronat de l'Escola Politècnica. «Per exemple, aquesta setmana, l'Anna Navarro, que és gironina i amiga meva, ha estat escollida com la dona més influent en l'àmbit tecnològic a escala mundial; doncs això s'hauria d'haver potenciat de tal manera que a totes les escoles de Catalunya s'expliqués qui és l'Anna Navarro», explica Viader sobre el reconeixement que ha tingut l'executiva nascuda a Olot, que, des de fa gairebé tres dècades, viu als Estats Units i és la vicepresidenta de NetApp, l'empresa líder mundial en emmagatzematge de dades amb seu a Silicon Valley.

«Hem de veure què estem fent malament com a societat perquè les noies no facin carreres tecnològiques quan són igual de capaces que els nois», reitera Pèlach, que té clar que, per exemple, en el món universitari ella no s'ha trobat amb cap sostre de vidre que li hagi impedit dirigir un centre com l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona: «Sempre dic que a la universitat m'he trobat amb un ascensor de vidre que m'ha portat allà on he volgut». El cada cop major accés de noies a carreres tècniques en el món universitari hauria de fer que, seguint el cicle natural, també hi hagi cada cop més dones treballant en llocs importants en empreses tecnològiques del sector privat. I aquí Judith Viader té clar que «el que vol qualsevol organització és atraure talent; i si en el món aquest talent el tenen repartit entre homes i dones el que no pot ser és que hi hagi barreres que dificultin l'arribada del 50% d'aquest talent», però, al mateix temps, la directora general de Frit Ravich avisa que «aquella visió d'abans de si eres de ciències o de lletres ja no val, almenys en l'empresa privada es va diluint perquè els projectes són cada cop més transversals».

I el paper de les famílies? «A una noia, o a un noi, no se l'ha d'influir en què ha d'estudiar ni dir-li que una carrera no fa per ella, ni tampoc que vull que siguis enginyera; simplement els has de donar confiança i que no tinguin de por a fer el que els agrada, encara que no sigui el mateix que facin les amistats o el que vegin a la televisió», resumeix Maria Àngels Pèlach.