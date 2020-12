L'associació Entramuntanats a Barcelona es dissol

L'associació Empordanesos a Barcelona - Entramuntanats, que durant 27 anys ha sigut un nexe d'unió dels empordanesos que viuen o treballen a Barcelona, va decidir el passat 15 de desembre la seva dissolució.

El president de la Junta Gestora dels Entramuntanats i un dels socis fundadors, Jordi Jordà, va comunicar que van decidir en una assemblea extraordinària «tancar aquesta etapa», ja que en els darrers anys no sorgia cap relleu per a la junta directiva. Aquesta junta gestora ha mantingut l'associació viva des de l'any passat, quan hi va haver les eleccions, però no van sortir nous candidats.

Els Entramuntanats van néixer l'any 1993 quan tres empordanesos desplaçats a Barcelona per la seva feina, Jordi Jordà, Thomas Spieker i Cati Palou, van decidir crear un punt de connexió entre els empordanesos que es trobaven a la capital catalana, per ser també una «punta de llança de l'Empordà» portant-hi des de productes locals fins a exposicions o presentacions de llibres, entre altres esdeveniments.

En aquest sentit, van crear també el guardó «Entramuntanat de l'Any» per distingir persones o entitats destacades per les seves aportacions a la societat i la seva defensa i promoció de l'Empordà, com per exemple Ferran Adrià, Lluís Llach o la Fundació Gala-Dalí.