L'hospital d'Olot practica la primera cirurgia de columna de baixa intensitat

L'hospital d'Olot ha fet aquest mes de desembre la primera cirurgia de columna de baixa complexitat, concretament una fusió de vèrtebres. Els serveis de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) dels hospitals de Santa Caterina de Salt i d'Olot són els encarregats de liderar aquest projecte, que permetrà reduir la llista d'espera i millorar substancialment la qualitat de vida dels pacients. L'Hospital d'Olot assumirà totes aquelles intervencions de raquis o columna vertebral de baixa complexitat que no requereixin ingrés en una unitat de cures intensives (UCI) durant el postoperatori. Principalment seran fusions vertebrals per patologies degeneratives –unió de dues vèrtebres-, però també hèrnies discals o fractures vertebrals.

La realització d'aquest tipus d'intervencions a l'hospital d'Olot és la culminació d'una reestructuració de la Unitat de Columna al centre. D'aquesta manera es garanteix una única porta d'entrada al circuit des d'on s'avaluarà la patologia i es dissenyarà un pla individualitzat pel pacient.

En aquells casos en què l'equip indiqui que la cirurgia és la millor opció, es valorarà el grau de complexitat i si és tècnicament assumible, es farà a Olot, per evitar desplaçaments innecessaris i reduir així la llista d'espera quirúrgica en aquest tipus d'intervenció.

La consolidació d'aquest tipus d'intervencions estava prevista per principis d'aquest any però amb la suspensió de l'activitat assistencial no urgent per la covid-19 es va haver d'ajornar el projecte.

Es preveu que es puguin fer una vintena d'intervencions anuals d'aquest tipus i es donarà cobertura a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès.

El Servei únic de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia d'Olot i Campdevànol es va crear el 2015 amb l'objectiu de treballar de forma coordinada i atendre la població de referència d'ambdues comarques.