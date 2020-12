La Marató de la COVID-19 es reinventa per superar els efectes del virus

La pluja que va caure durant tot el matí d'ahir a les comarques de Girona va deslluir alguns dels actes que estaven previstos per recollir fons per la Marató de TV3. Tot i això, ja feia més d'una setmana que s'estaven realitzant moltes de les activitats per evitar aglomeracions i possibles contagis. És el cas, per exemple, de la que organitzava l'AMPA de l'escola l'Entorn de Porqueres, al Pla de l'Estany.

L'activitat era una gimcana familiar amb dos recorreguts possibles -un de quatre quilòmetres o un de catorze- que consistia a fer una volta per tot el poble a partir de les pistes que s'anaven donant. Txell Vila, membre de l'AMPA, va explicar que s'havia decidit iniciar l'activitat abans del dia de La Marató, concretament el 6 de desembre, per evitar que s'acumulés molta gent a l'escola. Tot i que formalment la participació a l'activitats es va acabar ahir, han decidit deixar els cartells totes les festes de Nadal per petició popular. «Encara que ja no ho gestionem a través de l'escola, sempre tindran els canals de TV3 per seguir fent els donatius», va explicar Vila.

La gimcana no és l'acte habitual que organitza l'AMPA, sinó que cada any feien una quina solidària per recaptar fons. Aquest any, però, les restriccions han fet que s'haguessin de reinventar. «Buscàvem una activitat en què pugués participar tothom i de forma segura», va assenyalar Vila.

I és que les entitats han hagut de recórrer a la imaginació a l'hora substituir aquells actes que generaven molta concurrència. És el cas de la tradicional cursa dels Bombers de Girona, on diversos efectius del cos corrien amb l'uniforme d'intervenció, bombones d'oxigen incloses, i feien relleus fins a completar la distància. Aquest any, en lloc de marcar un recorregut determinat, s'han posat a la venda dorsals solidaris en una carpa des d'on tradicionalment s'efectuava la sortida, a la confluència del carrer Santa Clara amb el Pont de Pedra.

La gran majoria d'actes es van celebrar a l'aire lliure i van organitzar-se pensant en fer-los compatibles amb l'ús de la mascareta. De fet, a Celrà, al Gironès, van batejat l'activitat com Passegem la mascareta. Es tractava d'una marxa popular pel voltant de les Gavarres i que va substituir la cursa d'orientació que feien habitualment.

Una de les particularitats és que la marxa estava oberta des de les 10 del matí fins a la una del migdia, però sense cap hora d'inici concreta per evitar acumulacions de gent. Aquesta va estar una de les més de dues-centes activitats organitzades arreu de les comarques gironines per recollir fons per La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.

L'empresa d'autobusos Teisa i l'Slot Garage Banyoles també es van bolcar amb el recapte organitzant curses d'escalextric, on els cotxes eren rèpliques fetes amb impressores 3D del primer autobús elèctric que la centenària companyia Teisa va posar en circulació el 1920.

Tot i la reinvenció d'algunes activitats, la pluja, que va marcar la jornada d'ahir en molts indrets de la província de Girona, va obligar a suspendre alguns actes. A la Bisbal d'Empordà, per exemple, estava prevista una actuació de músics en diferents balcons.