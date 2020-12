Coincidint més o menys amb el pont de la Puríssima, aquest controvertit pont que està en el punt de mira dels experts com a disparador de la més que probable tercera onada de covid que sembla ja tenim aquí, s'han inaugurat dos ponts. Els dos ponts sobre el riu Tordera que el temporal Gloria va ensorrar el gener passat, la qual cosa va complicar les comunicacions entre l'Alt Maresme i la Costa Brava Sud durant molts mesos. Primer va ser el de la carretera local que comunica Blanes amb Malgrat i Palafolls. Després el del ferrocarril que facilita les comunicacions dels municipis costaners selvatans ( Blanes, Lloret, Tossa) amb Barcelona i, també, amb Girona.

Els terminis de reconstrucció de les dues infraestructures han acomplert les previsions inicials. Això es sens dubte una excel·lent notícia per tots els que vivim a prop del delta de la Tordera. Pel que fa al nou pont de la comarcal BV 6001, no cal ser enginyer ni arquitecte per deduir que ha millorat enormement les prestacions i seguretat de l'anterior: menys pilars i més profunds, corbat, més ampli, baranes metàl·liques... En canvi, el pont ferroviari ha generat algunes controvèrsies.

D'una banda, i com ja reivindicava jo mateix fa uns mesos des d'aquestes pàgines, s'ha perdut l'oportunitat de desdoblar les vies. O almenys la de deixar-lo preparat per a un futur desdoblament. Se'n van queixar, també, les autoritats blanenques el dia de la inauguració davant els peixos grossos que van venir a fer-se la foto. D'altra banda, aquest pont del ferrocarril deixa molt a desitjar pel que fa a la seva estètica, almenys per a molta gent amb qui he contrastat aquesta percepció personal. La seguretat és la prioritat, pensem i diem per consolar-nos. I és veritat. Maco o lleig, el més important és que aguanti bé el pes dels trens i sobretot les futures riuades que amb el temps i el canvi climàtic es produiran amb tota certesa. Això, però, no tothom ho veu de la mateixa manera.

Alguns professionals coneguts i/o amics meus (arquitectes, aparelladors, enginyers) no dubten que la solidesa del pont està assegurada i molt per damunt de la construcció que el Gloria es va emportar. Pensen, però, que la antiestètica i gran barana blanca de formigó que protegeix les vies podria actuar de tap en cas d'una riuada excepcional i que provocaria inundacions també excepcionals als terrenys i municipis veïns. El temps i les futures sotragades climàtiques donaran la raó als uns o als altres. De moment, gaudim d'aquesta tornada a la normalitat, almenys pel que fa a les comunicacions, d'un territori tan poblat i dinàmic com els que configuren l'Alt Maresme i la Selva Marítima.