Salut instal·larà catorze mòduls prefabricats a CAP de les comarques gironines

Imatge virtual d'un mòdul annex a un CAP com el centenar que s'instal·laran a Catalunya per donar suport a l'atenció primària en la lluita contra la covid-19. Salut

El Departament de Salut instal·larà catorze mòduls prefabricats per reforçar l'atenció primària a la regió sanitària de Girona i complementar els espais ja habilitats en alguns municipis de la demarcació. Actualment n'hi ha a Fornells de la Selva, Peralada, Vilafant, Torroella de Montgrí i Olot, per iniciativa d'ajuntaments i consells comarcals. En el cas de la capital de la Garrotxa, s'han començat a instal·lar en l'última setmana i es preveu que entrin en funcionament passat Nadal. En aquests espais s'hi concentra tota l'activitat dels centres d'atenció primària (CAP) relacionada amb el coronavirus, com ara l'extracció de mostres per a PCR o l'atenció de pacients amb simptomatologia compatible amb la covid-19.

Segons informa el Departament en un comunicat, amb la voluntat d'estendre aquest model entre els CAP de la regió sanitària de Girona, sobretot en aquells centres amb dificultats d'espai, Salut n'instal·larà catorze més en les properes setmanes. Es començaran a instal·lar entre gener i febrer i s'ubicaran als CAP de Cassà de la Selva, CAP Alfons Moré i Paretas (ABS Salt-2), CAP Can Gibert del Pla (ABS Girona-2), CAP Ernest Lluch (Figueres), CAP Josep Masdevall (Figueres), CAP Banyoles, CAP Doctor Joan Vilaplana (ABS Girona-4), CAP Roses, CAP Blanes-2, CAP Moisès Broggi (l'Escala), CAP Tordera, CAP Sant Feliu de Guíxols, CAP Canet de Mar i CAP Llagostera.

La instal·lació d'aquestes estructures de ràpida construcció, sense fonamentació i amb caràcter temporal, es farà en espais propers als centres i estaran gestionats pels mateixos equips d'atenció primària (EAP). La voluntat és crear circuits diferenciats entre l'activitat relacionada amb el coronavirus i la resta d'atencions. Els mòduls s'ubicaran en places, zones verdes i aparcaments annexos als CAP i tenen una durada prevista d'entre 18 i 24 mesos.

El desplegament de mòduls s'emmarca en el Pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària, amb l'objectiu d'oferir més espai i confort a la ciutadana i crear circuits diferenciats entre covid i no-covid. El Pla compta amb una inversió global de gairebé 300 MEUR fins al 2022. Té l'objectiu de millorar l'accessibilitat i els processos, augmentar la resolució i atendre la cronicitat. Contempla la contractació de nous perfils als EAP, per la qual cosa farà necessari disposar de més espais.

